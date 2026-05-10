Było 0:3. Kibice Milanu zaczęli wychodzić ze stadionu

AC Milan wpadł w dołek w najgorszym możliwym momencie. Podopieczni Massimiliano Allegriego przegrali aż trzy z ostatnich pięciu meczów, przez co mogą oni wypaść z pierwszej czwórki tabeli i nie uzyskać prawa do gry w Lidze Mistrzów. A ponieważ Rossoneri nie grali w ogóle w europejskich rozgrywkach w tym sezonie, taka postawa jest po prostu upokarzająca.

Dobre humory nie panują również w Bergamo. Atalanta odpadła po rzutach karnych z Lazio w półfinale Pucharu Włoch i tylko zdobycie trofeum przez Inter sprawi, że Raffaele Palladino wprowadzi swoją drużynę do europejskich pucharów. Forma ligowa też nie dopisywała - tylko dwa punkty zdobyte w ostatnich czterech meczach.

Bez Modricia nie ma gry

Mecz dwóch drużyn bez formy pokazał jednoznacznie, która z nich jest w gigantycznym dołku, a która może jeszcze liczyć na dobry finisz sezonu. Tą pierwszą jest Milan, po którym widać brak kontuzjowanego Luki Modricia. Przyjezdni wyszli na prowadzenie już w siódmej minucie spotkania. Fantastycznie w polu karnym zapracował Giacomo Raspadori, a ze skraju pola karnego do bramki trafił Ederson.

Obraz meczu nie zmienił się po tej bramce. Atalanta wciąż atakowała skuteczniej, kreowała groźniejsze sytuacje - a co lepsze dla zespołu Nicoli Zalewskiego, to oni je wykorzystywali. Po pół godziny gry prowadzili już dwiema bramkami. Tym razem Mike'a Maginana pokonał Davide Zappacosta, który wygrał pojedynek sam na sam. Gdy Luca Zufferli zakończył pierwszą część spotkania, piłkarzy Milanu żegnał chór gwizdów.

Milan upokorzony na San Siro

Atalanta dobiła rywala tuż po przerwie. Ederson odwdzięczył się Raspadoriemu, a Włoch wykorzystał błąd Maginana i podwyższył prowadzenie gości. Wtedy to trybuny San Siro opustoszały - kibice nie chcieli oglądać dalej tego widowiska, ale protestowali też działania działaczy z Giorgio Furlanim na czele. Kibice, którzy nie zdecydowali się wyjść ze stadionu, głośno dali znać Rafaelowi Leao co sądzą o jego dzisiejszym występie. Za tydzień Portugalczyk nie zagra - w pierwszej połowie otrzymał żółtą kartkę, przez którą musi pauzować.

Wejście Christophera Nkunku nieco ożywiło ofensywne działania Rossonerich i on stworzył najlepszą sytuację gospodarzy w drugiej połowie spotkania. Jego rajd zakończył się jednak strzałem obronionym przez Marco Carnesecchiego. Na kwadrans przed końcem Niclas Fuellkrug fantastycznie wystawił piłkę Francuzowi, ale Nkunku trafił w poprzeczkę.

San Siro wybuchło radością w 81. minucie po trafieniu Fuellkruga. Radość ta trwała jednak tylko kilka sekund, gdyż sędzia natychmiast odgwizdał spalonego Niemca. Napastnik wyraźnie znajdował się przed wszystkimi obrońcami, gdy w jego stronę zostało skierowane podanie. W samej końcówce Strahinja Pavlovic strzelił bramkę na otarcie łez.

W gospodarzy weszły nowe siły. Rajd Nkunku został przerwany przez Martena de Roona, a sędzia nie miał wątpliwości i wskazał na rzut karny. Do piłki podszedł sam poszkodowany, który posłał potężny strzał tuż pod poprzeczkę - Carnesecchi nie miał żadnych szans.

Rozpoczęły się szaleńcze ataki. Dośrodkowanie z rzutu wolnego trafiło wprost na głowę Matteo Gabbii, ale ten posłał piłkę tuż obok bramki. W ostatniej akcji meczu Milan domagał się drugiego rzutu karnego za zagranie ręką, ale sędzia pozostał niewzruszony i zakończył spotkanie.

Wygrana Atalanty zapewnia klubowi z Bergamo siódme miejsce w lidze. Na dwie kolejki przed końcem sezonu podopieczni Raffalele Palladino mają siedem punktów straty do Como i siedem punktów przewagi nad Lazio. Milan tymczasem jeszcze utrzymuje się w czołowej czwórce i w wyścigu o Ligę Mistrzów wciąż ma wszystko w swoich rękach. Za ich plecami jest jednak rozpędzona AS Roma.

AC Milan 2:3 Atalanta Bergamo (0:2)