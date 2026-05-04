Włosi pieją z zachwytu nad Zielińskim. Tak podsumowali Polaka

Inter Mediolan po rocznej przerwie odzyskał tytuł mistrza Włoch. Zapewnił je sobie po niedzielnej wygranej u siebie 2:0 (1:0) z Parmą. "Inter Mediolan w meczu z Parmą grał o mistrzostwo Włoch. Przez prawie całą pierwszą połowę miał problem ze sforsowaniem defensywy rywali, aż w końcu sprawy w swoje ręce wziął Piotr Zieliński - jego kapitalne podanie do Marcusa Thurama zamieniło się w asystę. W drugiej połowie zmiennik Polaka ustalił wynik na 2:0 dla Interu, który świętuje 21. mistrzostwo w historii!" - pisał Hubert Rybkowski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo

Włoski portal "Calciodangolo.com" podsumował mistrzowski sezon Interu Mediolan. Już w tytule artykułu jest mowa o Piotrze Zielińskim. "Inter mistrzem Włoch, czyli wielkie podsumowanie sezonu: Dimarco błyszczy, niespodzianka Zieliński" - to tytuł artykułu.

Dziennikarz Fabio Larosa sklasyfikował piłkarzy w takich kategoriach: najlepsi, objawienia, wystarczający, rozczarowania oraz niesklasyfikowani.

W objawieniach znalazł się Piotr Zieliński i dostał ocenę 7,5 w skali 1-10.

"Niezbyt zachwycający sezon Mychitariana oraz kilka urazów Calhanoglu dały mu więcej gry, niż można było przewidzieć na początku rozgrywek. W pełni to wykorzystał, pokazując swoją taktyczną wszechstronność i znakomitą technikę. Nie wspominając już o 6 golach i 3 asystach zapisanych na koncie w Serie A, co jest naprawdę świetnym dorobkiem" - pisze Larosa.

Obok Zielińskiego w objawieniach dziennikarz dał też Yanna Bissecka i Ange-Yoana Bonny'ego. Wśród najlepszych są: Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni oraz trener Cristian Chivu. W gronie "wystarczający" znaleźli się: Pio Esposito, Manuel Akanji, Nicolo Barella, Carlos Augusto, Petar Sucić i Mychitarian, a w rozczarowaniach: Francesco Acerbi, Yann Sommer, Andy Diouf, Davide Frattesi i Luis Henrique. Dziennikarz nie ocenił trzech piłkarzy, którzy grali za rzadko. Są to: Josep Martinez, Matteo Darmian oraz Stefan de Vrij.

"To najlepszy transfer Interu do środka boiska", "Tańczył z piłką z niesamowitą elegancją", "Czapki z głów przed nim" - to tylko niektóre z pochwał innych włoskich dziennikarzy pod adresem Zielińskiego.

Zobacz także: Gigantyczna kompromitacja. Ponad 1/3 ludzkości może nie zobaczyć mundialu

31-letni reprezentant Polski dla Interu Mediolan w tym sezonie zagrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył siedem bramek i miał cztery asysty.

Inter Mediolan w następnej kolejce, w sobotę 9 maja, zagra na wyjeździe z Lazio. Początek spotkania o godz. 18.