Powrót na stronę główną

Włosi pieją z zachwytu nad Zielińskim. Tak podsumowali Polaka

Włoski portal "Calciodangolo.com" podsumował mistrzowski sezon Interu Mediolan. Już w tytule artykułu jest mowa o Piotrze Zielińskim. "Pokazał swoją taktyczną wszechstronność i znakomitą technikę" - m.in. pisze dziennikarz.
Piotr Zieliński
Fot. REUTERS/Claudia Greco

Inter Mediolan po rocznej przerwie odzyskał tytuł mistrza Włoch. Zapewnił je sobie po niedzielnej wygranej u siebie 2:0 (1:0) z Parmą. "Inter Mediolan w meczu z Parmą grał o mistrzostwo Włoch. Przez prawie całą pierwszą połowę miał problem ze sforsowaniem defensywy rywali, aż w końcu sprawy w swoje ręce wziął Piotr Zieliński - jego kapitalne podanie do Marcusa Thurama zamieniło się w asystę. W drugiej połowie zmiennik Polaka ustalił wynik na 2:0 dla Interu, który świętuje 21. mistrzostwo w historii!" - pisał Hubert Rybkowski ze Sport.pl.

Zobacz wideo

Włoski portal "Calciodangolo.com" podsumował mistrzowski sezon Interu Mediolan. Już w tytule artykułu jest mowa o Piotrze Zielińskim. "Inter mistrzem Włoch, czyli wielkie podsumowanie sezonu: Dimarco błyszczy, niespodzianka Zieliński" - to tytuł artykułu. 

Dziennikarz Fabio Larosa sklasyfikował piłkarzy w takich kategoriach: najlepsi, objawienia, wystarczający, rozczarowania oraz niesklasyfikowani. 

W objawieniach znalazł się Piotr Zieliński i dostał ocenę 7,5 w skali 1-10. 

"Niezbyt zachwycający sezon Mychitariana oraz kilka urazów Calhanoglu dały mu więcej gry, niż można było przewidzieć na początku rozgrywek. W pełni to wykorzystał, pokazując swoją taktyczną wszechstronność i znakomitą technikę. Nie wspominając już o 6 golach i 3 asystach zapisanych na koncie w Serie A, co jest naprawdę świetnym dorobkiem" - pisze Larosa. 

Obok Zielińskiego w objawieniach dziennikarz dał też Yanna Bissecka i Ange-Yoana Bonny'ego. Wśród najlepszych są: Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni oraz trener Cristian Chivu. W gronie "wystarczający" znaleźli się: Pio Esposito, Manuel Akanji, Nicolo Barella, Carlos Augusto, Petar Sucić i Mychitarian, a w rozczarowaniach: Francesco Acerbi, Yann Sommer, Andy Diouf, Davide Frattesi i Luis Henrique. Dziennikarz nie ocenił trzech piłkarzy, którzy grali za rzadko. Są to: Josep Martinez, Matteo Darmian oraz Stefan de Vrij.

"To najlepszy transfer Interu do środka boiska", "Tańczył z piłką z niesamowitą elegancją", "Czapki z głów przed nim" - to tylko niektóre z pochwał innych włoskich dziennikarzy pod adresem Zielińskiego.

Zobacz także: Gigantyczna kompromitacja. Ponad 1/3 ludzkości może nie zobaczyć mundialu

31-letni reprezentant Polski dla Interu Mediolan w tym sezonie zagrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył siedem bramek i miał cztery asysty.

Inter Mediolan w następnej kolejce, w sobotę 9 maja, zagra na wyjeździe z Lazio. Początek spotkania o godz. 18.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.