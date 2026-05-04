Zieliński poprowadził Inter do mistrzostwa! Włosi oszaleli na punkcie Polaka

Piłkarze Interu Mediolan w niedzielny wieczór cieszyli się ze zdobycia 21. w historii klubu mistrzostwa Włoch. Stało się tak po ich zwycięstwie 2:0 (2:0) u siebie z Parmą. "Inter Mediolan w meczu z Parmą grał o mistrzostwo Włoch. Przez prawie całą pierwszą połowę miał problem ze sforsowaniem defensywy rywali, aż w końcu sprawy w swoje ręce wziął Piotr Zieliński - jego kapitalne podanie do Marcusa Thurama zamieniło się w asystę. W drugiej połowie zmiennik Polaka ustalił wynik" - pisał w relacji z meczu Hubert Rybkowski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Włosi zachwyceni Piotrem Zielińskim. "Czapki z głów"

Piotr Zieliński po meczu z Parmą był bardzo chwalony przez włoskie media.

"To najlepszy transfer Interu do środka boiska. Jak to, przecież już tam był? Oczywiście, ale nie taki Piotr Zieliński! Ustawiony przez Chivu przed linią obrony, stał się najlepszą alternatywą dla Calhanoglu. Świetnie podaje, biega i strzela z dystansu obiema nogami. Zieliński zdobył dzięki uderzeniom z daleka dwa gole: jeden z najpiękniejszych (z Hellas Verona) i jeden z najważniejszych (z Juventusem)" - pisze Sky Sport i daje mu bardzo wysoką notę "8" w skali 1-10.

Włosi nie mają wątpliwości, że Zieliński w przyszłym sezonie wciąż będzie kluczowym piłkarzem Interu Mediolan.

"Krótko mówiąc, to mistrzowski sezon w roli kluczowego zawodnika, jak za czasów gry w Napoli, choć wtedy Spalletti ustawiał go zamiennie jako mezzalę z Elmasem. Dzięki wszechstronności Polaka Calhanoglu będzie mógł pozostać rozgrywającym Interu, ale z możliwością odpoczynku. A Zieliński i tak będzie podstawowym zawodnikiem przy pozostaniu Hakana, czy to na środku, czy jako lewy środkowy pomocnik, w zależności od potrzeb" - dodaje Sky Sport.

Wysoką ocenę "7" Zieliński otrzymał od Calciomercato.com.

"Ruszył do przodu i gdy tylko dostrzegł ruch kolegi, podał idealnie w pole karne, a Thuram zdobył gola. Serie A wygrała najsilniejsza drużyna, z najlepszym bilansem bramkowym, która na nowo odkryła zapomnianych zawodników, jak to było w zeszłym roku z Zielińskim. To jeden z wielu sekretów Interu" - czytamy.

"Gdy był naciskany przez pomocników Parmy, tańczył z piłką, żeby się uwolnić, i zawsze robił to z niesamowitą elegancją. To on zaliczył asystę przy golu Thurama. Po raz kolejny potwierdził się jako jeden z MVP Interu w tym sezonie. Szkoda tylko tej naiwnej żółtej kartki" - napisał włoski Eurosport i dał mu ocenę 6,5.

Wyższą otrzymał za to od Eurosportu w notach za cały sezon, bo aż "8,5". Lepiej zostali ocenieni tylko Federico Dimarco, Lautaro Martinez i Hakan Calhanoglu.

"Latem zapowiedział, że zostaje i pokaże wszystkim najlepszego Zielińskiego. Tak się stało. Odmieniony zawodnik, znów zobaczyliśmy pomocnika, który zachwycał w barwach Napoli. Technika, inteligencja taktyczna, bramki perełki. Od grudnia stał się niepodważalnym podstawowym graczem. Czapki z głów" - pisze Eurosport.

Zobacz także: Używają tego sędziowie na całym świecie. FIFA przegrała przez to sprawę o miliony

Inter Mediolan w następnej kolejce, w sobotę 9 maja, zagra na wyjeździe z Lazio. Początek meczu o godz. 18.