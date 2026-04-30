Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości Roberta Lewandowskiego. Coraz mniej wskazuje na to, że Polak w przyszłym sezonie będzie reprezentować barwy FC Barcelony. W ostatnim czasie najwięcej mówi się o kierunku włoskim, kapitanem reprezentacji Polski miałyby być zainteresowane AC Milan i Juventus.

Taką ofertę od Juventusu miał dostać Lewandowski. Spora obniżka

Włoski dziennik "Tuttosport" poinformował, że do konkretnych działań miał przejść Juventus. Stara Dama miała złożyć napastnikowi FC Barcelony ofertę rocznego kontraktu. W ramach umowy Lewandowski miałby zarobić 6 mln euro, plus premie. Byłaby to dla Polaka znaczna, bo aż trzykrotna obniżka pensji.

"Robert Lewandowski otrzymał ofertę od Juventusu: roczny kontrakt i 6M euro netto + premie. Pierwsze spotkanie jego agenta z zarządem klubu zakończyło się pozytywnie. Polak obecnie uważa Juventus za najbardziej atrakcyjną i prawdopodobną opcję, gdyby faktycznie zdecydował się rozstać z FC Barceloną" - podają włoskie media.

Lewandowski to jeden z najlepiej zarabiających piłkarzy La Liga

Kapitan reprezentacji Polski znajduje się w ścisłej czołówce listy płac ligi hiszpańskiej. Miesięcznie inkasuje aż 1,7 mln euro, daje mu to czwarte miejsce w La Liga. Najlepiej zarabiającym piłkarzem Serie A jest potencjalny konkurent Lewandowskiego w Juventusie, czyli Dusan Vlahović. Wśród zawodników Starej Damy w najlepszej dziesiątce znajduje się jeszcze 5., Jonathan David.

Robert Lewandowski wciąż prezentuje wysoką formę w barwach Barcelony, ostatnio kapitan reprezentacji Polski zanotował asystę w meczu z Getafe. Kolejnym rywalem Dumy Katalonii będzie Osasuna, to spotkanie w przypadku utraty punktów Realu może zapewnić podopiecznym Hansiego Flicka mistrzostwo Hiszpanii. Początek meczu w sobotę, 2 maja o godzinie 21:00.