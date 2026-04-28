Nowe informacje ws. transferu Polaka. Oferowali za niego 20 milionów euro

Jan Ziółkowski po zaledwie roku odejdzie z AS Romy? Z Włoch napłynęły nowe informacje w sprawie oferty, która wpłynęła zimą do klubu z Rzymu oraz w jakim kraju jeszcze obserwowana jest sytuacja 20-letniego reprezentanta Polski.
Pod koniec sierpnia 2025 roku Jan Ziółkowski przeszedł z Legii Warszawa do AS Romy za niespełna siedem milionów euro. Po tym transferze zadebiutował nawet w reprezentacji Polski, ale nie przełożyło się to na jego pewną pozycję w zespole z Wiecznego Miasta. Dość powiedzieć, że w trakcie kończącego się sezonu zanotował w sumie zaledwie 20 występów w barwach Romy, w których raz wpisał się na listę strzelców. 

Kluby Premier League obserwują sytuację Jana Ziółkowskiego

Zimą na poważnie nie pojawił się temat przenosin Jana Ziłkowskiego w celu znalezienia większej liczby minut do gry. Za to na początku kwietnia Dominik Wardzichowski ze Sport.pl poinformował, że sytuację reprezentanta Polski obserwuje Newcastle United z Premier League.

Nowe informacje ws. sytuacji Jana Ziółkowskiego przekazała Eleonora Trotta z włoskiego dziennika "Corriere dello Sport". "Roma nawiązała nowe kontakty z klubami Premier League zainteresowanymi Ziółkowskim" - napisała na portalu X.

"Giallorossi odrzucili ofertę w wysokości 20 milionów euro w styczniu, wiedząc, że może dojść do ponownej oferty w ciągu najbliższych tygodni. Polak chciałby mieć więcej czasu na grę i również wysoko ceniony jest w Niemczech" - zdradziła dziennikarka.

Czy to ostatnie tygodnie Jana Ziółkowskiego w Romie? Wszystko na to wskazuje. Ostatni raz od pierwszej minuty zagrał pod koniec stycznia w meczu z Panathinaikosem (1:1), gdy trafił do siatki rywali. Od tamtego czasu pojawił się na murawie z ławki w zaledwie pięć razy w szesnastu spotkaniach.

