Wielkie emocje i cztery gole w meczu Interu

Cztery gole, wielkie emocje i 90 minut Piotra Zielińskiego. W meczu 34. kolejki Serie A Inter Mediolan potknął się w Turynie, remisując z Torino 2:2. Jak wygląda tabela ligi włoskiej po tym spotkaniu?
Fot. REUTERS/Claudia Greco

Włosi nie pojadą na mistrzostwa świata, a w Lidze Mistrzów nie mają ani jednego przedstawiciela w półfinale. Wciąż trwa jednak walka o ligowe punkty, a w niedzielne, późne popołudnie kolejny mecz rozegrał Inter Mediolan. Podopieczni Cristiana Chivu zmierzyli się z Torino.

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Inter prowadził już 2:0. Sceny w Turynie

Inter zmierza po drugie mistrzostwo kraju w ciągu ostatnich trzech sezonów. Tym razem Mediolańczycy zagrali w Turynie. W pierwszym składzie znalazło się miejsce dla Piotra Zielińskiego, który zajął miejsce w środku pola obok Nicolo Barelli i Petara Sucicia. Żaden z nich nie był kluczową postacią pierwszej połowy.

W 23. minucie meczu Federico Dimarco dograł do Marcusa Thurama i francuski napastnik wyprowadził Inter na prowadzenie. Kibice do przerwy nie zobaczyli więcej goli. Dla Thurama było to 12. trafienie w trwających rozgrywkach Serie A. Po zmianie stron Dimarco dorzucił drugą asystę, a prowadzenie Interowi podwyższył obrońca Yann Bisseck.

"Dzięki dwóm asystom zaliczonym dzisiaj Federico Dimarco ma już 18 asyst w tym sezonie Serie A i staje się rekordzistą wszech czasów pod względem liczby asyst w jednym sezonie w Serie A. Szalone" - napisał na portalu X dziennikarz Nicolo Schira.

Kiedy wydawało się, że Mediolańczycy bez problemu dowiozą wygraną do końca meczu nadeszła 70. minuta. Giovanni Simeone dał sygnał do odrabiania strat, a siedem minut później Nikola Vlasić wykorzystał rzut karny, doprowadzając do remisu.

Następny mecz Interu Mediolan zostanie rozegrany już 3 maja. Rywalem Mediolańczyków będzie Parma. Torino dzień wcześniej uda się na wyjazdowe spotkanie z Udinese.

A jak niedzielny mecz wpłynął na kształt tabeli? Nadal prowadzi Inter, który ma w dorobku 79 punktów i o 10 wyprzedza drugie Napoli. Trzecie i czwarte miejsce (odpowiednio 66 i 63 pkt) zajmują AC Milan i Juventus, które w niedzielę o 20:45 zagrają w bezpośrednim meczu. Torino plasuje się na 13. pozycji. Zdobyło 41 punktów i ma 13 oczek przewagi nad strefą spadkową.

  • Torino 2:2 Inter Mediolan (0:1)
  • Gole: Giovanni Simeone' 70, Nikola Vlasić'77k - Marcus Thuram' 23, Yann Bisseck' 61
    Torino:Paleari (gk) - Coco (53' Marianucci), Ismajli, Ebosse - Lazaro (54' Njie), Ilkhan, Gineitis (67' Casadei), Obrador - Vlasić (k), Adams (67' Zapata) - Simeone (90' Tameze)
  • trener: Roberto D'Aversa
  • Inter: Sommer (gk) - Bisseck (87' Frattesi), Akanji, Carlos Augusto - Darmian (81' Dumfries), Barella, Zieliński, Sucić (80' Mchitarian), Dimarco (81' Diouf) - Thuram, Bonny (61' Esposito)
  • trener: Cristian Chivu
  • Stadio Olimpico di Torino, Turyn
  • sędzował: Maurizio Mariani
  • żółte kartki: Roberto D'Aversa, Enzo Ebosse - Andy Diouf, Nicolo Barella

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?
