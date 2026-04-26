Od 17 kwietnia na platformie YouTube trwa transmisja "Słucham 9 dni dissu na raka, żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters" założona przez Piotra Garkowskiego, znanego jako "Łatwogang". Do akcji charytatywnej, która ma na celu zebranie pieniędzy na rzecz fundacji Cancer Fighters dołączyło się wiele znanych osobistości, oraz firm. Ponad 2,5 mln złotych przekazały firmy Tymbark i Budimex.

Miliony złotych na walkę z rakiem. Lewandowscy dali milion! Pomogli też Zieliński i Bułka

Do końca transmisji zostało już zaledwie kilka godzin. Do tej pory zebrano ponad 190 milionów złotych. Do akcji dołączyli Robert i Anna Lewandowscy, którzy przekazali milion złotych - to obecnie 10. najwyższa kwota w całej zbiórce. Wysokie kwoty podarowali też tacy reprezentanci Polski jak Piotr Zieliński i Marcin Bułka.

"Obaj panowie zdecydowali się wesprzeć całą akcję wielkimi kwotami. Pomocnik Interu Mediolan wpłacił na rzecz pomocy dzieciom aż 140 tysięcy złotych. Z kolei wracający do zdrowia bramkarz reprezentacji Polski przekazał na wsparcie dzieci kwotę rzędu stu tysięcy złotych" - czytamy na portalu sport.interia.pl.

W akcję zaangażowali się też Wojciech Szczęsny i Iga Świątek. Tenisistka przekazała m.in. 100 tysięcy złotych.

Wiele wskazuje na to, że do końca zbiórki uda się zebrać kwotę w wysokości około 200 milionów złotych, może nawet większą. To wynik porównywalny do tego, który w ostatnich latach osiągała podczas swoich finałów jedynie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zresztą absolutny rekord tej fundacji również dotyczył walki z rakiem. W 2025 roku WOŚP zebrał 289 milionów złotych "dla onkologii i hematologii dziecięcej".