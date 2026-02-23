W trakcie meczu zaczął wyzywać sędziego. Nagle żona pchnęła go nożem

Napoli przegrało wyjazdowe spotkanie z Atalantą Bergamo 1:2. Podopieczni trenera Antonio Conte tracą już 14 punktów do liderującego w stawce Interu Mediolan, w związku z czym ich szanse na obronę mistrzowskiego tytułu są wyłącznie iluzoryczne. Klęska w Lombardii wywołała wielkie emocje i fatalne skutki u jednego z kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny o Mourinho po zachowaniu Prestianniego: Niestety trener, trybuny i klub poszli za swoim piłkarzem

Zaczął wyzywać sędziego przy żonie. Ta wzięła to do siebie i go dźgnęła nożem

Spotkanie zakończyło się fatalnie dla jednego z kibiców Napoli oglądających mecz przed ekranem telewizora w miejscowości Capodimonte. Fan z wściekłością zareagował na decyzję VAR o odebraniu rzutu karnego, przyznanego Azzurri. 40-latek zaczął rzucać obelgami i przekleństwami w stronę arbitra. Wywołało to reakcję u jego żony.

35-letnia kobieta była przekonana, że obraźliwe słowa są skierowane w jej stronę.

"Wściekła 35-latka najpierw rzuciła w męża nożyczkami, ale go nie trafiła. Potem pobiegła do kuchni, chwyciła nóż i po pierwszej nieudanej próbie udało jej się dźgnąć go w bok. Podczas gdy krwawiący mężczyzna desperacko próbował wezwać pomoc, kobieta kontynuowała atak, rzucając kolejnymi ostrzami, z których jedno pozostało wbite w ścianę salonu." - pisze "La Gazzetta dello Sport".

Zobacz też: Włosi zobaczyli, co zrobił Zalewski i od razu ogłosili. "Wspaniały"

Interwencja policji uratowała kibica Napoli

Mężczyznę uratowała interwencja włoskich karabinierich z posterunku w Capodimonte. Policjanci nie tylko zapobiegli tragedii, ale również znaleźli w torbie kobiety trzy inne noże, w tym otwieracz do ostryg. Kibic Napoli trafił do szpitala, Ospedale del Mare. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Być może w najbliższych tygodniach nastrój kibica poprawią piłkarze Napoli. W następnych kolejkach podopiecznych Conte czekają mecze z zespołami z dołu tabeli - Veroną, Torino i Lecce.