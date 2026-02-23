Inter naprawdę to opublikował. "Admin z Podlasia"

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu mówiło się o tym, że Piotr Zieliński potrzebuje zmiany otoczenia. W poprzedniej kampanii Polaka męczyły kontuzje, ale nawet gdy dochodził do zdrowia, to otrzymywał mało szans na grę. W drugiej części poprzedniego roku potrafił pokazywać ogromną jakość choćby w meczach reprezentacji Polski. Trudno sobie wyobrazić naszą kadrę bez tego zawodnika. Później coraz częściej zachwycał także fanów Interu Mediolan.

W taki sposób oddano hołd Zielińskiemu

W Zielińskiego mocno uwierzył trener Cristian Chivu, dając mu coraz więcej szans, a Polak potrafił odwdzięczyć się bramkami i odpowiednim kreowaniem gry.

Kibice Interu coraz bardziej mu kibicują, a pewne docenienie 31-latka możemy zobaczyć na oficjalnym profilu Nerazzurich na TikToku. Opublikowano tam bowiem filmik z golem Zielińskiego w starciu przeciwko Bologni. Polak uderzył z lewej nogi bez przyjęcia, zdobywając piękną bramkę.

Do nagrania z trafieniem Zielińskiego dodano utwór pt. Niewiara zespołu Piękni i Młodzi. To piosenka disco polo, co nie umknęło polskim kibicom. "Admin z Podlasia" - napisał jeden z użytkowników platformy X. Inni zwracają uwagę, że polska muzyka jest coraz popularniejsza za granicą, bo choćby admin konta francuskiej Ligue 1 już nie raz z niej korzystał.

Wielka forma Zielińskiego. Wymowny komentarz dziennikarza

Zieliński potwierdził świetną dyspozycję w ostatnim ligowym pojedynku z Lecce, kiedy grał pełne 90 minut. Tym razem gola nie strzelił, ale pokazał próbkę swoich umiejętności. "Grał z charakterystyczną dla siebie czystą techniką" - tak jego występ skomentował dziennikarz calciomercato.com.

W tym sezonie polski pomocnik rozegrał w barwach Interu 34 spotkania, zdobywając sześć bramek i notując jedną asystę. Inter zmierza pewnie po mistrzostwo Włoch. Po 26 kolejkach ma już 10 "oczek" przewagi nad drugim w tabeli Milanem.