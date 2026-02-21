Tak Włosi podsumowali Zielińskiego. Ależ go nazwali

Inter Mediolan nie zawiódł, w 26 kolejce Serie A włoski gigant podejmował walczące o utrzymanie Lecce. Nerazzurri wygrali 2:0, dzięki trafieniom Mkhitaryana i Akanjiego. Tym razem w statystyka nie zapisał się Piotr Zieliński, reprezentant Polski rozegrał całe spotkanie. Wiemy, jak pomocnika oceniła włoska prasa.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia na dnie. Kosecki nie wytrzymał: Panowie piłkarze, nie przychodźcie do tego klubu

Włosi nie szczędzą pochwał Zielińskiemu. "To najważniejszy zawodnik"

Piotr Zieliński nie zanotował co prawda w meczu z Lecce żadnych liczb, ale wśród włoskich dziennikarzy zebrał bardzo przyzwoite noty.

"Zdecydowany. Nigdy nie pudłuje, zawsze gra precyzyjnie, a nawet zaznacza swoją obecność w defensywie. Jego rozwój w tym sezonie był niesamowity; słusznie obawialiśmy się jego ewentualnej kontuzji. To najważniejszy zawodnik" - w taki słowach o Zielińskim pisze portal fcinter1908.it, który przyznał Polakowi notę 7.

Niewiele gorzej na 6,5 reprezentanta Polski oceniło tuttomercatoweb.com. Portal podkreślił kluczową rolę Zielińskiego w pomocy Interu.

"Zbyt ważny, by go ignorować, zwłaszcza pod nieobecność Barelli i Calhanoglu. Kluczowa postać pomocy Interu, przyspiesza i zwalnia grę według własnego uznania. Wybija piłkę z naturalną i rozbrajającą precyzją" - pisze Tutto Mercato Web.

Zobacz też: Dwóch Polaków w kadrze Interu na mecz! Zieliński ma kolegę

"Polak jest w szczytowej formie"

Wielką formę Zielińskiego podkreśla też sport.virgilio.it, Polak otrzymał od portalu kolejne 6,5. Taką samą notę reprezentant Polski dostał w ilmessaggero.it, Włosi podkreślili, że dzięki Zielińskiemu nie widać braku Calhanoglu.

"Polak jest w szczytowej formie, sprawnie operuje piłką, a nawet próbuje strzałów z dystansu, gdy tylko nadarzy się okazja. Nie brakuje mu jakości" - chwali Zielińskiego sport.virgilio.it.

"Jest teraz pewniakiem dla Interu, który dzięki niemu może sobie poradzić nawet bez Calhanoglu" - dodaje ilmessaggero.it.

Notę 6,5 Zieliński otrzymał również w goal.com i 90min.com. Najgorzej, bo na 6, Polaka oceniono w leggo.it.

"Zawsze biega bardzo dużo, biega za dwóch, a może nawet za trzech. W związku z tym nie zawsze może być w pełni skoncentrowany pod polem karnym" - zauważa leggo.it.

Teraz przed Interem arcytrudne i arcyważne zadanie, czyli rewanżowe spotkanie w Lidze Mistrzów z Bodo Glimt. Włosi sensacyjnie przegrali pierwszy mecze 1:3. Forma Zielińskiego będzie kluczowa dla sukcesu Nerazzurri.