Juventus największym przegranym w Europie, Włosi wskazują na Milika

Juventus we wtorek skompromitował się w Stambule, przegrywając z Galatasaray 2:5 w pierwszym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. To tylko jeden z wielu problemów turyńskiego klubu. "Tuttosport" wylicza, że w stolicy Piemontu od dawna mają kłopoty z kontuzjami. Przywołują ostatnie lata, w których wielu zawodników pauzowało i sprawiało, że klub był obciążany kosztami. Tuż obok Dusana Vlahovicia i Douglasa Luiza padło nazwisko Arkadiusza Milika.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Włosi piszą o Miliku. "Równie szkodliwe"

"Co z Milikiem, długoterminowym nieobecnym zawodnikiem drużyny Spallettiego, który znów pauzował po meczu z Pizą? Był to jego drugi powrót do drużyny, ponad rok po ostatnim występie. Te nieobecności różniły się statusem i znaczeniem dla systemu Spallettiego, ale były równie szkodliwe pod względem finansowym, gdy weźmie się pod uwagę ogromną sumę wydatków, jakie Juventus poniósł w ciągu ostatnich pięciu lat na niedostępnych zawodnikach" - wspominają w "Tuttosport".

To koniec ery Flicka w Barcelonie?! Nagle padło: "Lewandowski"

Źródło, powołując się na piątą edycję Indeksu Kontuzji Mężczyzn Europejskiej Piłki Nożnej Howdena, zwróciło uwagę, że Juventus w ciągu ostatnich pięciu sezonów na kontuzjach stracił ponad 97 milionów euro. Daje to ponad 19,5 mln euro na sezon.

"Nie jest to rzeczywista kwota, którą należy uwzględnić w budżecie, ale raczej szacunek kosztów finansowych kontuzji dla klubu. W zasadzie informuje nas, ile kosztowało utrzymanie poszczególnych graczy drużyny w szpitalu, biorąc pod uwagę, że część wydatków jest i tak pokrywana przez ubezpieczenie" - czytamy.

Przypomnijmy, że Arkadiusz Milik ostatni mecz rozegrał prawie dwa sezony temu. Całe rozgrywki 2024/2025 stracił z powodu kontuzji, a w trwających wciąż nie wrócił na boisko. Siedział na ławce w spotkaniach z Romą (2:1) i Pisą (2:0) i gdy wydawało się, że w końcu będzie zdolny do powrotu na murawę, doznał kolejnego urazu.

Milik do tej pory rozegrał w Juventusie 75 meczów. Zdobył w nich 17 goli. Po raz ostatni w koszulce klubu oglądaliśmy go 25 maja 2024 roku w wygranym 2:0 meczu z Monzą.