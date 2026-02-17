Słowa Bońka o Zielińskim poszły w świat. "Jest w TOP 5 na świecie"

Piotr Zieliński po raz kolejny w tym sezonie okazał się bohaterem Interu Mediolan. W sobotę to on rozstrzygnął losy meczu Interu z Juventusem. W 90. minucie strzelił fantastyczną bramkę na 3:2. Kapitalnie uderzył lewą nogą z dystansu. - Jego bramka jest jedną z tych, które mogą zadecydować o mistrzostwie - napisało po spotkaniu włoskie sportmediaset.it. Wyczyn reprezentanta Polski podsumował już także Zbigniew Boniek.

Boniek zobaczył, co zrobił Zieliński. "Zapisał się w historii"

Były piłkarz Juventusu i Romy doskonale zdawał sobie sprawę, ile we Włoszech znaczyło trafienie Zielińskiego. - Strzelając bramkę na 3:2, zapisał się w historii kibiców Interu już na stałe. Dla Interu mecz z Juventusem to jest wojna od stu lat (...) Pomiędzy Interem a Juventusem jest walka na śmierć i życie - podkreślał w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu".

Pod adresem Zielińskiego nie szczędził zresztą komplementów. - Piotrek od wielu lat jest jednym z najlepszych, najbardziej wszechstronnych pomocników w lidze włoskiej. Piotrek jest wspaniały, znakomity. Ja zawsze mówiłem, że w Europie widzę mało piłkarzy, którzy mieliby jego klasę - stwierdził Boniek.

Ależ wyróżnienie dla Zielińskiego. Boniek naprawdę to powiedział

Dla zawodnika Interu była to już szósta bramka w tym sezonie. Za to w ostatnich czterech spotkaniach Serie A Zieliński do siatki trafiał aż trzy razy. - Piotrek jest piłkarzem fantastycznym, piłkarzem światowej klasy. On jest według mnie w TOP5 pomocników na świecie. Ale to nie jest niespodzianka. Piotrek to jest fajny chłopak, grzeczny, ułożony, sympatyczny, nigdy nie szukał pierwszych stron gazet. W związku z tym jego dojrzewanie piłkarskie długo trwało, ale dzisiaj jest w takim okresie, że co dotknie piłkę, to robi same dobre rzeczy - podsumował były prezes PZPN-u.

Boniek podkreślał także, że Zieliński w ostatnich meczach Interu bardzo dużo biega. Wyraził w związku z tym nadzieję, że uda mu się w pełni formy przystąpić do marcowych baraży o awans do mistrzostw świata 2026. Spotkanie Polski z Albanią odbędzie się 26 marca o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ewentualny finał zagramy zaś 31 marca ze Szwecją lub Ukrainą na wyjeździe.