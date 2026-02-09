Zieliński na ustach całych Włoch! "Inny poziom"

Piotr Zieliński wybiegł w podstawowym składzie Interu Mediolan na niedzielny mecz ligowy z Sassuolo, klubem Sebastiana Walukiewicza. Pomocnik przebywał na boisku do 63. minuty (zmienił go Davide Frattesi), a po jego zejściu padła jeszcze jedna bramka, ustalająca rezultat na 5:0. Jak Włosi ocenili 31-latka?

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Piotr Zieliński chwalony po zwycięstwie Interu Mediolan nad Sassuolo. "Nie popełnia błędów"

Bardzo pochwalił go serwis fcinter1908.it. "Potrafi grać jako rozgrywający z głębi pola. I to jaki! Jest na poziomie najlepszego Calhanoglu. Jego technika zawsze była rewelacyjna, ale jego kondycja fizyczna, pewność siebie i wizja w tym roku są na zupełnie innym poziomie" - czytamy. Polak dostał notę 8, taką samą jak Yann Bisseck (strzelił gola na 1:0), a lepszy od nich był tylko Federico Dimarco z 9 (trzy asysty).

Sporo mediów oceniło Zielińskiego na 7, między innymi stacja Sky Sports (lepszy tylko Dimarco z 8) czy portal tuttomercatoweb.com (wyżej tylko Dimarco z 8,5 i Bisseck z 7,5). "Działa na autopilocie, nie popełnia prawie żadnych błędów w grze, nad którą on i Inter mieli pełną kontrolę" - podkreślił ten drugi.

Podobnie wyglądało to w "Il Mattino" (lepsi byli Dimarco z 8,5 i Lautaro Martinez z 7,5). "Doskonały występ na poziomie technicznym, błędy ograniczone do minimum, wszystko, czego potrzebuje, to gol" - podsumowano.

Piotr Zieliński zachwyca w Interze Mediolan. "Chivu odkrył go na nowo"

Niżej, bo na 6, oceniły reprezentanta Polski "Il Messaggero" oraz portal calciomercato.com. "410 występów w Serie A nie zdarza się codziennie. Chivu odkrył go na nowo jako cofniętego rozgrywającego i metronom, przywracając Polakowi blask z najlepszych dni. Przez 38 minut był w cieniu, a następnie wystawił Muricia na próbę" - uzasadnił dziennik.

"Sprytny zwód, by pozbyć się wychodzącego zawodnika, i strzał lewą nogą, który wystawia Muricia na próbę. Przyciągnięty tajemniczą siłą, która popycha go w środek pola przeciwnika w pierwszych minutach meczu pozostawia niebezpieczne luki w środku pola i nie potrafi pełnić funkcji zapory. Podobnie jak pozostali, odnajduje się, gdy sprawy, nawet przy odrobinie szczęścia, układają się po jego myśli" - tak

Zobacz także: Wichniarek wieszczy Polakowi głośny transfer. "Zrobił ogromny postęp"

W bieżącym sezonie Piotr Zieliński rozegrał 31 meczów, zdobył pięć bramek i miał dwie asysty w barwach Interu Mediolan. Szansę na poprawienie tych statystyk będzie miał w sobotę 14 lutego, gdy wicemistrzowie Włoch zmierzą się z Juventusem.