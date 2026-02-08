Zieliński wyszedł i pozamiatał. Co za mecz Interu w Serie A

"Piłkarz na nowo odkrywa własną celność, regularność, a także przywództwo pod wodzą szkoleniowca: jego statystyki rosną, a on sam odgrywa kluczową rolę w drużynie. (...) Poprawa w grze pod bramką jest widoczna: pięć bramek w ciągu połowy sezonu, w porównaniu z zaledwie dwoma w całej poprzedniej kampanii. Wyraźny wzrost, który uczynił go dodatkową bronią w wyścigu Nerazzurri o tytuł" - tak kilka dni temu o Piotrze Zielińskim pisały włoskie media. Polak zyskał zaufanie trenera Interu Mediolan i regularnie pojawia się na murawie. I to już od pierwszych minut. Podobnie było w niedzielny wieczór.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Kapitalna pierwsza połowa Interu. Zieliński solidnie

Tego dnia drużyna Polaka mierzyła się na wyjeździe z Sassuolo. Eksperci nie mieli problemów ze wskazaniem faworytów. Byli nimi zdecydowanie goście. Z tej roli wywiązali się bardzo dobrze w pierwszej połowie, bo szybko objęli prowadzenie. Już w 11. minucie piłkę po rzucie rożnym w siatce umieścił Yann Bisseck, a nieco ponad kwadrans później Marcus Thuram. Przy obu golach asystę zaliczył Federico Dimarco.

A jak w tej połowie zaprezentował się Zieliński? Był jednym z najbardziej aktywnych i najlepszych zawodników na murawie. Najlepiej świadczą o tym oceny flashscore.pl i SofaScore. Portale wystawiły mu kolejno "7,7" i "7,3" w 10-stopniowej skali, co plasowało go w absolutnej czołówce. Miał aż 93-procentową skuteczność podań i pomagał kreować groźne akcje. W 37. minucie sam miał okazję do zdobycia bramki. Jego strzał obronił jednak golkiper.

Chwilę później Sassuolo, a konkretnie Kristian Thorstvedt pokonał bramkarza Interu. Tyle tylko że trafienia nie uznano. Sędzia dopatrzył się spalonego we wcześniejszej fazie akcji. Tym samym na przerwę mediolańska ekipa schodziła z prowadzeniem 2:0. W drugiej połowie Zieliński nie tracił na jakości, za co chwalili go komentatorzy Eleven Sports. - Piotr na swoim dobrym poziomie. Naprawdę solidnie po raz kolejny. Chivu jest na pewno z niego bardzo, bardzo zadowolony - mówili. W 64. minucie szkoleniowiec zdecydował się jednak ściągnąć Polaka. Powód? Chciał dać mu nieco odpocząć przed kolejnymi kluczowymi meczami.

Zieliński szybko zszedł. Inter się nie podłamał

Tym bardziej że na tablicy wyników było już 4:0. W 50. i 54. minucie goście dołożyli kolejne dwa gole. Najpierw piłkę do siatki wpakował Lautaro Martinez, a później po kolejnym rzucie rożnym Manuel Akanji. Przy czwartym trafieniu trzecią asystę w tym meczu zaliczył Dimarco. Po tym golu z boiska wyleciał też jeden z zawodników Sassuolo. Mowa o Nemanji Maticiu. Dostał żółtą kartkę za protesty, co nie ostudziło jego zapędów. Rzucił kolejne słowa w kierunku sędziego, za co ten pokazał mu drugi kartonik, a w konsekwencji wyrzucił z murawy.

W 89. minucie Inter dobił Sassuolo, a to za sprawą kapitalnego uderzenia Luisa Henrique. Cały mecz rozegrał też Sebastian Walukiewicz, ale nie był to jego najlepszy występ. Schodził z murawy załamany, podobnie jak i koledzy. Doznali bowiem upokarzającej porażki.

Zobacz też: Tak kibice potraktowali Grosickiego. Nie mógł tego przemilczeć.

Sassuolo - Inter Mediolan 0:5

Strzelcy: Yann Bisseck (11'), Marcus Thuram (28'), Lautaro Martinez (50'), Manuel Akanji (54'), Luis Henrique (89')

Zwycięstwo umocniło Inter na pozycji lidera. Po 24 meczach ma 58 punktów. Aż osiem "oczek" mniej ma wicelider, AC Milan, ale ma też o jedno spotkanie rozegrane mniej. Sassuolo pozostało na 11. lokacie - 29 punktów.