Polski talent się załapał. Tak nazwał go trener przed meczem z gigantem

Adrian Przyborek zapracował na transfer dzięki udanym występom w Pogoni Szczecin. W tym sezonie wystąpił w 17 meczach ligowych, w których zdobył dwa gole (z Widzewem oraz Zagłębiem) i zanotował dwie asysty. Do pierwszego zespołu "Portowców" był wprowadzany już trzy lata temu, co tylko potwierdzało jego olbrzymie możliwości. Dobra postawa na boisku, młodość i potencjał ostatniego dnia stycznia zaowocowały transferem do Lazio Rzym.

- To moje marzenie, żeby zagrać w Serie A. Odkąd byłem dzieckiem, zawsze chciałem grać w tej lidze, więc mam nadzieję, że to marzenie spełni się najszybciej, jak to możliwe - mówił 19-latek po podpisaniu kontraktu z "Biancocelesti". I niewykluczone, że stanie się tak już dziewięć dni po oficjalnej prezentacji.

Przyborek powołany na mecz z Juventusem

W niedzielę o godz. 20:45 Lazio zagra na wyjeździe z Juventusem. Dobę przed spotkaniem Maurizio Sarri ogłosił kadrę meczową, w której po raz pierwszy znalazł się reprezentant Polski do lat 19. Trener gości był pytany o Przyborka na konferencji praoswej.

- Polak to chłopak z dużą jakością techniczną, ale czy już może grać jako środkowy pomocnik? Może, jak nad tym długo popracujemy - mówił opiekun Lazio (cytat za Michał Borkowski).

Adrian Przyborek w Pogoni występował na pozycji ofensywnego pomocnika, ale w ekipie z Wiecznego Miasta póki co prawdopodobnie będzie ustawiany w innym miejscu na boisku. - Na razie widzę go grającego na boku, bo tam możnaby go szybciej wprowadzić, ale to zawodnik do rozwijania, do zbudowania - tłumaczył były szkoleniowiec Juventusu.

Przyborek trzecim Polakiem w Lazio

Adrian Przyborek jest dopiero trzecim Polakiem w barwach Lazio Rzym, a drugim, który być może doczeka się debiutu. Takiego zaszczytu nie dostąpił Patryk Dziczek. Jedynym, który ma na koncie mecz rozegrany dla "Biancocelestich", jest Szymon Czyż. 24-letni obecnie pilkarz Widzewa w sezonie 2020/2021 wystąpił przez 22 minuty w pojedynku Ligi Mistrzów z Club Brugge. Zarobił żółtą kartkę i nigdy więcej nie pojawił się na murawie, bądąc graczem tej drużyny.

Lazio po 23 kolejkach z dorobkiem 32 punktów zajmuje 8. miejsce. Do europejskich pucharów jest bardzo daleko, bo szóste Como ma aż dziewięć punktów więcej. Najbliższy rywal, Juventus, plasuje się na 4. pozycji i walczy o udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.