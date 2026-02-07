Nagle takie wieści prosto z Włoch. Zieliński będzie zachwycony!

Zespół Nerazzurrich kontynuuje serię 4 zwycięstw z rzędu w Serie A. W tabeli ma 5 punktów przewagi nad drugim Milanem, poza tym powalczy w półfinale Pucharu Włoch, a także pozostaje w grze o Ligę Mistrzów, w której o awans do 1/8 finału zmierzy się z norweską rewelacją, Bodo/Glimt. Od wyników Interu w drugiej części sezonu będzie zależeć wysokość pensji Cristiana Chivu.
Nowy kontrakt Chivu to bardzo dobra wiadomość dla Zielińskiego
Według włoskiego "Corriere Dello Sport" 45-letni trener ma już wkrótce przedłużyć współpracę z Interem. Obecna umowa wiąże go z 20-krotnymi mistrzami Włoch do czerwca 2027 roku.
"Po zakończeniu sezonu przedłużenie kontraktu do 2028 roku jest już pewne. Jego roczna pensja - obecnie około 2,5 miliona euro - zostanie podniesiona. O jaką kwotę? Jest jeszcze za wcześnie, aby określić wysokość podwyżki. Konieczne będzie osiągnięcie porozumienia, ale na propozycję wpłynie również sposób, w jaki Inter zakończy sezon. Zdobycie Scudetto byłoby znaczącym osiągnięciem" - czytamy we włoskim dzienniku.
Informacja o przedłużeniu kontaktu z Chivu z pewnością ucieszy Piotra Zielińskiego. W ostatnim czasie Polak stał się kluczową postacią w zespole Interu. Miało na to wpływ kilka czynników m.in. kontuzja Hakana Calhanoglu, ale także - a może przede wszystkim - pomysł na Zielińskiego zaproponowany przez Chivu. 31-latek występuje na pozycji rozgrywającego, a nie jak wcześniej na tzw. mezzala, czyli w roli półskrzydłowego.
- To głównie jego zasługa. Ja dokładam do tego swoją małą część, obdarzając go zaufaniem i wstawiając do składu. Od samego początku udowadniał tu swoją jakość, potrzebował tylko trochę czasu, by wejść w odpowiedni rytm i złapać pewność siebie - powiedział Cristian Chivu w rozmowie z Eleven Sports po spotkaniu z Cremonese. W 31. minucie Polak popisał się znakomitym strzałem z dystansu, po którym Inter wyszedł na dwubramkowe prowadzenie.
Piotr Zieliński nie zagrał w ostatnim spotkaniu w ramach ćwierćfinału Pucharu Włoch. Inter jednak poradził sobie bez Polaka, wygrywając 2:1. Drużyna trenera Cristiana Chivu w ramach 24. kolejki Serie A zagra na wyjeździe przeciwko Sassuolo. Początek niedzielnego meczu o godzinie 18.