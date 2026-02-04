Polski piłkarz przepadł za granicą. Wraca do Polski

31 sierpnia 2024 r. to ważna data w karierze Mateusza Kowalskiego. Wtedy to utalentowany polski napastnik rozegrał swoje jedynie spotkanie w Serie A. Wystąpił przez 57 minut w barwach Parmy przeciwko Napoli. Wtedy wydawało się, że dla niego to dopiero wstęp do wielkiej kariery. Ta niestety na razie nie ułożyła się tak, jak się spodziewano.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki: Grałem w ŁKS, ale wybaczcie mi – Widzew jest numerem jeden w Łodzi

Dramat zatrzymał rozwój polskiego talentu. Są wieści o powrocie do Polski

Niedługo później młody piłkarz zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, przez co stracił resztę sezonu. Latem zeszłego roku trafił natomiast do portugalskiego Torreense w ramach wypożyczenia. Wielkiej furory tam jednak nie zrobił, bo nie przebił się nawet do pierwszego zespołu. Rozegrał w nim tylko jeden mecz w Pucharze Portugalii. Poza tym występował w drużynach młodzieżowych. W końcu po pół roku wrócił do Włoch, ale wszystko wskazuje na to, że tylko na chwilę.

Jak poinformował portal Meczyki.pl, Kowalski wkrótce uda się na kolejne wypożyczenie. Tym razem przeniesie się do Polski, a konkretnie do I-ligowej Miedzi Legnica. W ekipie prowadzonej przez Janusza Niedźwiedzia ma pozostać do końca obecnego sezonu.

Strzelał gole w Ekstraklasie, zagrał w Serie A. Teraz trafił do I ligi

Do tej pory Mateusz Kowalski nie miał jeszcze okazji grać na poziomie I ligi. Wystąpił za to w 11 meczach Ekstraklasy i strzelił w niej dwie bramki w barwach Jagiellonii Białystok. To właśnie z niej w styczniu 2023 przeniósł się do włoskiej Parmy, gdzie występował w zespole młodzieżowym. Obecnie napastnik ma 20 lat, a portal Transfermarkt. de wycenia jego wartość na 200 tys. euro.

Z kolei Miedź Legnica, gdzie powinien trafić, tuż przed startem rundy wiosennej zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Pierwszy mecz rozegra w tę sobotę 7 lutego z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Początek o godz. 19:30.