Gorzkie słowa z Włoch o transferze 19-latka z Polski. "Sceptycyzm"

Adrian Przyborek kilka dni temu przeniósł się z Pogoni Szczecin do Lazio za 4,5 mln euro. Dwukrotni mistrzowie Włoch wykazali się wielką determinacją w staraniach o 19-latka, jednak czy oznacza to jego rychły debiut?

REKLAMA

Zobacz wideo To największa sensacja w Lidze Mistrzów? Kałucki: Nie byli poważnie traktowani

Adrian Przyborek dołączył do Lazio. We Włoszech nie byli zachwyceni

Przenosiny młodzieżowego reprezentanta Polski do stołecznego klubu skomentował włoski Tommaso Fefe, dziennikarz włoskiego portalu calciomercato.com oraz spiker lokalnego radia Olympia. Jego słowa mogą zaskoczyć.

Sprawdź też: W Rosji już tego nie ukrywają. Oto najważniejsza misja Putina

- Transfer Przyborka spotkał się w Rzymie z pewnym sceptycyzmem. Jednak we Włoszech kampania transferowa Lazio nie wzbudziła większego zainteresowania. To młody talent, który musi wykazać się pełnią potencjału, ale wciąż jest postrzegany jako niedoświadczony zawodnik na tak ważną scenę jak Serie A - stwierdził w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Jednocześnie według niego ten ruch "idealnie" wpisuje się w strategię klubu, zakładającą "odmłodzenie składu". Sprowadzenie młodych piłkarzy z potencjałem jest też tańsze niż ściąganie gwiazd, na które Rzymianie nie mają środków.

Na razie trudno się spodziewać, aby 19-latek miał dostawać wiele minut na murawie. - Będzie musiał ciężko pracować, aby wywalczyć sobie miejsce w składzie - podkreślił Fefe, zwracając uwagę na wysokie wymagania stawiane przez trenera Maurizio Sarriego. - Okres do końca sezonu posłuży przede wszystkim do aklimatyzacji młodego zawodnika w nowym i wymagającym środowisku - dodał dziennikarz.

Oto plan Lazio na Adriana Przyborka. "Nie oczekuje się, że..."

Zdaniem Włocha Lazio ma pomysł na pomocnika. - Klub planuje rozwijać Przyborka przez najbliższe miesiące, a następnie skupić się na nim od początku przyszłego sezonu. [...] Nie oczekuje się, że od razu zostanie wypożyczony: będzie korzystał z okazji, tak jak wszyscy inni, podczas codziennych treningów, a następnie trener oceni, czy i jak go wykorzystać - wytłumaczył.

Mówiąc o przewidywanej roli boiskowej dla młodzieżowego reprezentanta Polski, Fefe zaznaczył jego "wszechstronne umiejętności techniczne". - Pozwolą mu dostosować się do wielu ról. Powinien zatem być alternatywą zarówno na prawym skrzydle, jak i w pomocy, rywalizując o miejsce z Taylorem, Isaksenem i Cancellierim - wskazał.

W rundzie jesiennej Adrian Przyborek rozegrał 19 meczów, zdobył trzy bramki oraz zanotował dwie asysty w barwach Pogoni Szczecin. Ogólnie dla klubu z Pomorza Zachodniego zaliczył 83 występy, pięć trafień i 13 asyst.