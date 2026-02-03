Nie żyje były piłkarz Interu Mediolan. Miał 39 lat

Nicolas Giani w swojej karierze piłkarskiej grał na pozycji środkowego lub bocznego obrońcy. Występował w kilku włoskich klubach, takich jak: Vicenza, SPAL (wieloletni kapitan tego klubu), Perugia, Spezia czy Cremonese. To jednak w barwach Interu Mediolan stawiał pierwsze kroki w piłce, grając w drużynie U-19 tego klubu. Nigdy nie zagrał w Serie A, a na boiskach Serie B wystąpił 181 razy (pięć bramek i cztery asysty).

Były piłkarz Interu nie żyje. Miał 39 lat

Nicolas Giani w 2022 roku w wieku 36 lat zmuszony był zakończyć karierę po zdiagnozowaniu u niego nieuleczalnej choroby. Niestety, teraz Włosi poinformowali, że Giani zmarł w wieku 39 lat. Zostawił w żałobie żonę Ralucę oraz córkę Biancę.

Prestiżowy włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport" pisze, że Giani zmagał się z agresywną formą nowotworu. Dzielnie walczył z chorobą przez wiele miesięcy, leczył się, ale jego stan zdrowia w ostatnich tygodniach się pogorszył. Niestety nie wygrał tej nierównej walki.

"Inter Mediolan wyraża głęboki żal z powodu śmierci Nicolasa Gianiego, obrońcy, który występował w barwach młodzieżowych drużyn Nerazzurrich w latach 1998–2005. Klub łączy się w bólu z rodziną w tym trudnym czasie żałoby" - napisał Inter Mediolan w mediach społecznościowych.

Kondolencje złożyły też inne kluby, w których występował zmarły piłkarz.

Giani w swojej karierze zagrał kilka meczów dla młodzieżowych reprezentacjach do lat 18 i 19. W seniorskiej kadrze nigdy nie zadebiutował.