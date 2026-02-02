Tak trener Romy potraktował Ziółkowskiego. A przed chwilą był bohaterem

Jan Ziółkowski w czwartek został bohaterem AS Romy. Stoper reprezentacji biało-czerwonych w 90. minucie zdobył gola na 1:1 w konfrontacji z Panathinaikosem Ateny, co dało "Giallorossim" bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy. Cztery dni później Polak nie dostał szansy w meczu Serie A z Udinese. Bez niego drużyna nie uchroniła się od porażki z ligowym średniakiem.

Roma przegrała z Udinese. Ziółkowski nie grał

Mario Hermoso, Gianluca Mancini i centralnie ustawiony Evan N'Dicka - to na nich postawił Gian Piero Gasperini w linii obrony. Ten tercet od początku miał sporo pracy, bo to gospodarze jako pierwsi ruszyli do ataku. W 8. minucie groźny strzał z dystansu oddał Arthur Atta, a 60 sekund później Oumar Solet pomylił się w dogodnej sytuacji. Przyjezdni otrząsnęli się dopiero po pół godzinie gry, ale Donyell Malen nie potrafił wykorzystać dobrej szansy.

Po zmianie stron Holender trafił do siatki, tyle że swojej. I to przypadkowo. Gospodarze wykonywali rzut wolny z ok. 35 metrów. Do piłki podszedł Juergen Ekkelenkamp i huknął w stylu Cristiano Ronaldo. Futbolówka odbiła się od pleców Malena i nabrała nietypowej rotacji, zaskakując Mile Svilara.

Na boisku było sporo walki, goście wymieniali dużo podań, tylko nic z tego nie wynikało. W 73. minucie w polu karnym Udinese przewrócił się Daniele Ghilardi, ale arbiter Juan Luca Sacchi nie zdecydował się na podyktowanie jedenastki. W rezultacie Roma nieoczekiwanie przegrała to spotkanie 1:0, oddając w całym meczy tylko dwa celne strzały.

Spadek Romy w tabeli Serie A

AS Roma nie wykorzystała szansy, by wrócić na 4. pozycję w tabeli Serie A. Obecnie traci dwa punkty do Juventusu. Udinese jest dziewiąte. W następnej kolejce Rzymianie zagrają z Cagliari, a podopieczni Kosty Rujnaicia zmierzą się w delegacji z Lecce.

Udinese - AS Roma 1:0

Bramki: Jurgen Ekkelenkamp (49')