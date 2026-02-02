Powrót na stronę główną

Trener Interu się nie certolił. Tak opisał to, co wyczynia Zieliński

Piotr Zieliński rozgrywa kapitalny sezon w barwach Interu, w dodatku dyspozycja Polaka z tygodnia na tydzień wydaje się być coraz wyższa. Piłkarz stał się kluczową postacią Nerazzurrich, dzięki zaufaniu otrzymanym od trenera Christiana Chivu. Szkoleniowiec nie może się nachwalić jednego ze swoich liderów.
Piotr Zieliński i Cristian Chivu
W niedzielny wieczór (1 lutego) Inter Mediolan wygrał czwarte ligowe spotkanie z rzędu, w Serie A Nerazzurri nie doświadczyli smaku porażki od 23 listopada i derbów z AC Milanem. Taka postawa pozwoliła wyjść na pole position w wyścigu od mistrzostwo Włoch, w czym sporą zasługę ma Piotr Zieliński. Latem Polak był łączony z odejściem z klubu, jego sytuacja zmieniła się diametralnie dzięki trenerowi Christianowi Chivu, który uczynił doświadczonego pomocnika jednym z liderów swojego zespołu. 

Zieliński z pięknym golem. Trener Chivu nie szczędził mu ciepłych słów 

Piotr Zieliński zanotował kolejny kapitalny występ. Tym razem reprezentant Polski błysnął w wyjazdowym spotkaniu z Cremonese. W 31. minucie pomocnik zdobył przepięknego gola, po doskonałym uderzeniu z dystansu. W pomeczowej rozmowie z Eleven Sport Zielińskiego chwalił trener Chivu, szkoleniowiec podkreślał, że dobra forma to przede wszystkim zasługa jego podopiecznego, a on po prostu obdarzył go zaufaniem. 

- To głównie jego zasługa - ja dokładam do tego swoją małą część, obdarzając go zaufaniem i wstawiając do składu. Od samego początku udowadniał tu swoją jakość, potrzebował tylko trochę czasu, by wejść w odpowiedni rytm i złapać pewność siebie - powiedział w pomeczowej rozmowie z Eleven Sports trener Christian Chivu. 

"Jestem mu wręcz wdzięczny" 

Trener Chivu podkreśla również rolę jaką w klubie odgrywa Zieliński. Zwracając uwagę na to, że zawodnik nie gra na swojej nominalnej pozycji, a mimo to spisuje się świetnie i doskonale rozumie o co gra taki klub jak Inter. 

- Jestem mu wręcz wdzięczny, bo gra właściwie nie na swojej pozycji. Czasami jako pierwszy przed obrońcami, a przecież wszyscy wiemy, że jest urodzoną mezzalą (półskrzydłowy). Ale on - podobnie jak reszta zespołu - doskonale rozumie, co chcemy grać i co chcemy osiągnąć w tym sezonie - podkreśla w pomeczowej rozmowie z Eleven Sports trener Chivu. 

Inter w tabeli Serie A ma już 8 punktów przewagi nad Milanem, wielki rywal rozegrał jednak jedno spotkanie mniej. W środę Nerazzurri zagrają w Pucharze Włoch, ich przeciwnikiem będzie Torino. Do ligowej rywalizacji wrócą w niedzielę, podopiecznych Chivu czeka wyjazdowy mecz z Sassuolo. 

