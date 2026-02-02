Trener Interu się nie certolił. Tak opisał to, co wyczynia Zieliński

W niedzielny wieczór (1 lutego) Inter Mediolan wygrał czwarte ligowe spotkanie z rzędu, w Serie A Nerazzurri nie doświadczyli smaku porażki od 23 listopada i derbów z AC Milanem. Taka postawa pozwoliła wyjść na pole position w wyścigu od mistrzostwo Włoch, w czym sporą zasługę ma Piotr Zieliński. Latem Polak był łączony z odejściem z klubu, jego sytuacja zmieniła się diametralnie dzięki trenerowi Christianowi Chivu, który uczynił doświadczonego pomocnika jednym z liderów swojego zespołu.

Zieliński z pięknym golem. Trener Chivu nie szczędził mu ciepłych słów

Piotr Zieliński zanotował kolejny kapitalny występ. Tym razem reprezentant Polski błysnął w wyjazdowym spotkaniu z Cremonese. W 31. minucie pomocnik zdobył przepięknego gola, po doskonałym uderzeniu z dystansu. W pomeczowej rozmowie z Eleven Sport Zielińskiego chwalił trener Chivu, szkoleniowiec podkreślał, że dobra forma to przede wszystkim zasługa jego podopiecznego, a on po prostu obdarzył go zaufaniem.

- To głównie jego zasługa - ja dokładam do tego swoją małą część, obdarzając go zaufaniem i wstawiając do składu. Od samego początku udowadniał tu swoją jakość, potrzebował tylko trochę czasu, by wejść w odpowiedni rytm i złapać pewność siebie - powiedział w pomeczowej rozmowie z Eleven Sports trener Christian Chivu.

"Jestem mu wręcz wdzięczny"

Trener Chivu podkreśla również rolę jaką w klubie odgrywa Zieliński. Zwracając uwagę na to, że zawodnik nie gra na swojej nominalnej pozycji, a mimo to spisuje się świetnie i doskonale rozumie o co gra taki klub jak Inter.

- Jestem mu wręcz wdzięczny, bo gra właściwie nie na swojej pozycji. Czasami jako pierwszy przed obrońcami, a przecież wszyscy wiemy, że jest urodzoną mezzalą (półskrzydłowy). Ale on - podobnie jak reszta zespołu - doskonale rozumie, co chcemy grać i co chcemy osiągnąć w tym sezonie - podkreśla w pomeczowej rozmowie z Eleven Sports trener Chivu.

Inter w tabeli Serie A ma już 8 punktów przewagi nad Milanem, wielki rywal rozegrał jednak jedno spotkanie mniej. W środę Nerazzurri zagrają w Pucharze Włoch, ich przeciwnikiem będzie Torino. Do ligowej rywalizacji wrócą w niedzielę, podopiecznych Chivu czeka wyjazdowy mecz z Sassuolo.