Co za słowa Zielińskiego! Nagle powiedział, co usłyszał od Urbana

Piotr Zieliński po raz kolejny w tym sezonie był bohaterem Interu Mediolan. W niedzielnym meczu z Cremonese w niezwykle efektownym stylu ustalił wynik na 2:0. W 31. minucie otrzymał piłkę od Luisa Henrique i momentalnie złożył się do strzału zza pola karnego. Posłał cudowną bombę prosto w okienko i choć bramkarz wyczuł jego intencje, nie zdołał zatrzymać piłki. Postawę Polaka doceniły także włoskie media, które wystawiły mu wysokie noty. A jak swoją grę podsumował sam zainteresowany?

REKLAMA

Zobacz wideo To największa sensacja w Lidze Mistrzów? Kałucki: Nie byli poważnie traktowani

Cudowny gol Zielińskiego. Taka była jego reakcja. "Najważniejsze, że..."

Niedługo po zakończeniu spotkania Zieliński udzielił wywiadu stacji Eleven Sports. Oczywiście nie mogło zabraknąć w nim pytania o cudowne trafienie, jakim się popisał. - Na pewno było ładne - z daleka, soczyste uderzenie. Piłka też miała taką trajektorię, że bramkarzowi trudno ją było złapać. Fajnie! Dobre przyjęcie, decyzja i najważniejsze, że w sieci - skomentował krótko.

Zieliński już od dłuższego czasu wychodzi w wyjściowym składzie Interu, odgrywa kluczową rolę w zespole i zbiera coraz lepsze recenzje. Prowadzący rozmowę Mateusz Święcicki dopytywał więc, z czego wynika tak dobra forma w ostatnich tygodniach. - Myślę, że regularna gra i też dobre przygotowanie się do meczu, treningi. Są też małe aspekty, które wdrożyłem. Najważniejsze, że jest dobra forma i nie trzeba się wgłębiać, co tam się wydarzyło - skwitował piłkarz.

Zieliński opowiedział o telefonie od Urbana. Oto co mu powiedział selekcjoner

Pomocnik przyznał też, że w tym sezonie pomogły mu znakomite relacje z nowym trenerem Interu - Cristianem Chivu. - Odkąd przyszedł trener, nawet na KMŚ, kiedy miałem kontuzję, to razem rozmawialiśmy. Dawał mi wtedy takie znaki, sygnały, że będzie chciał na mnie stawiać i dziękuję mu za to. Na pewno przed sezonem wielu mnie skreślało, ale ja robiłem swoje. Zdrowie mi dopisuje i cieszę się z tego, że mogę dawać drużynie to, co potrafię - wyjaśnił.

Na koniec Zieliński był pytany, czy uda mu się utrzymać dyspozycję do marca. To właśnie wtedy reprezentacja Polski ma rozegrać baraże o awans na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Pomocnik złożył jasną deklarację. - Tak, spokojnie. Myślę, że ta forma będzie do końca sezonu. Też kiedyś selekcjoner do mnie zadzwonił i mówił: "Żebyś ty mi do marca tę formę trzymał". Powiedziałem, że będzie jeszcze lepsza, także spokojnie - odpowiedział, zdradzając przy okazji kulisy swojej rozmowy z Janem Urbanem.