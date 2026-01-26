Znany Włoch ogłosił ws. Zielińskiego. "Tego wcześniej nie widzieliśmy"

Ledwie dwa miesiące temu wydawało się, że los Piotra Zielińskiego w Interze Mediolan jest przesądzony. Reprezentant Polski grał niewiele, a gdy już pojawiał się na boisku, spisywał się przeciętnie. Piłka nożna jest jednak przewrotna. 31-latek znalazł uznanie w oczach Cristiana Chivu, szkoleniowca Nerazzurich.

Wkład Zielińskiego w grę Interu jest widoczny gołym okiem, ale rzadko kiedy przekłada się on na bramki czy asysty. W 28 występach w tym sezonie czterokrotnie trafiał do siatki rywali; dołożył do tego dwa ostatnie podania. Jedną z bramek zdobył w ostatnim meczu ligowym przeciwko Pisie (6:2). Wywalczył rzut karny, a następnie z jedenastu metrów pokonał Simone Scuffeta.

Niepowstrzymany Piotr Zieliński

O zwyżce formy 31-latka w jasny sposób opowiedział Emanuele Giaccherini. - W centrum (formacji - red.) jest Zieliński, który obecnie jest niepowstrzymany - stwierdził. Były reprezentant Włoch, wicemistrz Europy z 2012 roku obecnie pracuje jako ekspert w stacji DAZN. Liczne pochwały na temat boiskowej postawy Zielińskiego zebrało TVP Sport.

O reprezentancie Polski wyraził się m.in Tancredi Palmeri. Dziennikarz SportItalia jest zdania, że w Interze Zieliński nie spisywał się tak dobrze, jak teraz. "Jest bardzo mocno zaangażowany w grę i w tym momencie stał się kluczowym zawodnikiem zespołu. Pokazuje charakter i napędza całą ofensywę. Duże znaczenie ma jego stan zdrowia. Jest w pełni sprawny, od dawna nic mu nie dolega. Dużą część poprzedniego sezonu stracił z powodów zdrowotnych" - czytamy.

Piotr Zieliński chwalony z każdej strony

Zieliński również znalazł uznanie w oczach Alessandro de Felice z włoskiej redakcji portalu GOAL. Docenił wpływ szkoleniowca, który pomógł 31-latkowi w odzyskaniu formy. "Chivu znalazł system taktyczny, który wydobywa pełen wachlarz jego umiejętności: radzenie sobie z pressingiem rywala, płynne poruszanie się między formacjami oraz wizja gry w ostatniej tercji boiska" - taką opinię przekazał na łamach TVP Sport.

Zdaniem de Felice, reprezentant Polski wykonał zdecydowany progres względem ubiegłego sezonu. "Wygląda na pewnego siebie, kreatywnego, wyluzowanego oraz idealnie zgranego z rytmem całej pomocy Interu. Tych cech nie widzieliśmy regularnie w poprzednim sezonie" - stwierdził.

Inter Mediolan jest liderem Serie A z pięciopunktową przewagą nad Milanem. Następny mecz podopieczni Cristiana Chivu zagrają w środę. W ostatniej kolejce fazy ligowej LM zmierzą się na wyjeździe z Borussią Dortmund. Inter zajmuje 14. miejsce w tabeli i ma już pewny udział w fazie pucharowej, ale wciąż może awansować bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Mistrzów.