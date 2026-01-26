Tylko spójrz, kto zachwyca się Zielińskim! "Co za piłkarz"

Inter Mediolan w piątek niespodziawanie znalazł się w tarapatach i po 23 minutach przegrywał z "czerwoną latarnią" Serie A 0:2. "Nerazzurii" zdołali jednak odwrócić losy rywalizacji jeszcze przed przerwą. W 39. minucnie Piotr Zieliński wywalczył, a później wykorzystał karnego, a następnie trafiali Lautaro Martinez i Pio Esposito. Finalnie gospodarze zdemolowali przyjezdnych z Toskanii aż 6:2.
- Każde spotkanie, wraz z doliczonym czasem gry, trwa 100 minut i da się je odwrócić. Nasze podejście na początku nie było dobre: straciliśmy bramkę po kontrataku, za co biorę odpowiedzialność, ponieważ pewne instrukcje dotyczące pozycji bramkarza wychodzą ode mnie i czasem stawiają Yanna w trudnej sytuacji. Potem straciliśmy jeszcze gola po stałym fragmencie, ale pokazaliśmy duże serce, jakość i intensywność. Dzięki naszej postawie udało nam się odwrócić wynik przed przerwą - mówił po ostatnim gwiazdku trener Inter Cristian Chivu (cytat za fcinter.pl).
Piotr Zieliński był chwalony za swoją grę. Włoskie media oceniły, że Chivu postąpił słusznie, powierzając reprezentantowi biało-czerwonych rolę lidera środkowej linii po kontuzji Hakana Calhanoglu. Pod wrażeniem postawy Polaka był również inny z rozgrywających, Bruno Fernandes.
"Co za piłkarz!" - skwitował krótko pomocnik Manchesteru United, wstawiając zdjęcie "Ziela".
Przed Interem teraz bardzo ważne dni. W środę drużyna zagra na wyjeździe z Borussią Dortmund i musi wygrać, jeśli chce zachować szansę na bezpośredni awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wiele będzie zależeć też od innych rozstrzygnięć.