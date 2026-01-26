Tylko spójrz, kto zachwyca się Zielińskim! "Co za piłkarz"

Inter Mediolan w piątek niespodziawanie znalazł się w tarapatach i po 23 minutach przegrywał z "czerwoną latarnią" Serie A 0:2. "Nerazzurii" zdołali jednak odwrócić losy rywalizacji jeszcze przed przerwą. W 39. minucnie Piotr Zieliński wywalczył, a później wykorzystał karnego, a następnie trafiali Lautaro Martinez i Pio Esposito. Finalnie gospodarze zdemolowali przyjezdnych z Toskanii aż 6:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki porównuje Pietuszewskiego do Yamala: Spokojnie, dajmy mu czas i spokój

- Każde spotkanie, wraz z doliczonym czasem gry, trwa 100 minut i da się je odwrócić. Nasze podejście na początku nie było dobre: straciliśmy bramkę po kontrataku, za co biorę odpowiedzialność, ponieważ pewne instrukcje dotyczące pozycji bramkarza wychodzą ode mnie i czasem stawiają Yanna w trudnej sytuacji. Potem straciliśmy jeszcze gola po stałym fragmencie, ale pokazaliśmy duże serce, jakość i intensywność. Dzięki naszej postawie udało nam się odwrócić wynik przed przerwą - mówił po ostatnim gwiazdku trener Inter Cristian Chivu (cytat za fcinter.pl).

Zieliński chwalony przez Bruno Fernandesa

Piotr Zieliński był chwalony za swoją grę. Włoskie media oceniły, że Chivu postąpił słusznie, powierzając reprezentantowi biało-czerwonych rolę lidera środkowej linii po kontuzji Hakana Calhanoglu. Pod wrażeniem postawy Polaka był również inny z rozgrywających, Bruno Fernandes.

"Co za piłkarz!" - skwitował krótko pomocnik Manchesteru United, wstawiając zdjęcie "Ziela".

Przed Interem teraz bardzo ważne dni. W środę drużyna zagra na wyjeździe z Borussią Dortmund i musi wygrać, jeśli chce zachować szansę na bezpośredni awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wiele będzie zależeć też od innych rozstrzygnięć.