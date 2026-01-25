Powrót na stronę główną

Zalewski zachwyca całe Włochy! Te słowa mówią wszystko

Przejęcie sterów w Atalancie przez Raffaele Palladino okazało się świetną wiadomością dla Nicoli Zalewskiego. Polak po słabym początku sezonu zaczął odgrywać istotną rolę w drużynie z Bergamo. W rozmowie ze Sportowymi Faktami ofensywnego zawodnika chwali włoski dziennikarz, Giorgio Dusi.
Nicola Zalewski
Latem, ubiegłego roku Nicola Zalewski za 17 milionów euro trafił z Interu Mediolan do Atalanty Bergamo. Z transferem Polaka od samego początku wiązano spore nadzieje, jednak początki nie były łatwe. Wszystko zmieniło się w momencie, kiedy Ivana Juricia zastąpił Raffaele Palladino. 

Włoski dziennikarz chwali Zalewskiego. "Gra znakomicie" 

Zalewskiemu mocno pomogła nowa rola w zespole. Palladino zaczął go wystawiać na pozycji ofensywnego pomocnika, gdzie od samego początku świetnie się odnajduje. Imponującą dyspozycję Polaka, w rozmowie ze Sportowymi Faktami docenił dziennikarz "La Gazzetty dello Sport", Giorgio Dusi. 

Gra znakomicie. Wystawiany na tej pozycji bez problemu zaadaptował się do niej od samego początku. Jest zawodnikiem o świetnej pracy nóg i dobrze radzącym sobie w grze ofensywnej. Nawiązał świetny kontakt ze Scamaccą - powiedział w rozmowie ze Sportowymi Faktami, Giorgio Dusi. 

Zalewski ma niewielkie szanse na zadomowienie się na nowej pozycji. Powinien jednak wciąż dostawać sporo minut 

Dusi uważa, że w dłuższej perspektywie Zalewski ma niewielkie szanse na utrzymanie miejsca w składzie jako ofensywny pomocnik. Do klubu z Pucharu Narodów Afryki wrócił Ademola Lookman. Do tego na te pozycje sprowadzono Raspodoriego. Dziennikarz uważa, że mimo to reprezentant Polski powinien dostawać sporo minut na swojej pierwotnej pozycji. 

-  Jest mało prawdopodobne, aby na dłuższą metę regularnie występował na tej pozycji, biorąc pod uwagę, że Lookman wrócił z Pucharu Narodów Afryki i odzyska miejsce w podstawowym składzie, a Raspadori to nowy nabytek, który jest kandydatem do gry w roli ofensywnego pomocnika. Zalewski z pewnością odnajdzie się jednak na lewym skrzydle, naturalnej pozycji, na którą został pozyskany latem. Dla mnie Zalewski jest już jednym z najważniejszych zawodników. Świadczy o tym chociażby to, że powierzono mu niemal wszystkie stałe fragmenty gry, rzuty wolne i rzuty rożne - podkreśla w rozmowie ze Sportowymi Faktami, Giorgio Dusi. 

Atalanta Zalewskiego najbliższy mecz zagra w rozgrywkach Serie A. Jej rywalem będzie Parma, to spotkanie odbędzie się w niedzielę, 25 stycznia o 15:00. Piłkarze z Bergamo znajdują się na 7. pozycji w tabeli. 

