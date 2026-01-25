Tak AS Roma oceniła transfer Ziółkowskiego. Wymowne słowa

Poprzednim rok był znakomity dla Jana Ziółkowskiego. Środkowy obrońca bardzo dobrze spisywał się w barwach Legii Warszawa - jego wwysoka dyspozycja zaowocowała letnim transferem do AS Romy, za 6,6 mln euro. Stoper zadebiutował również w reprezentacji prowadzonej przez Jana Urbana - do tej pory uzbierał w niej trzy występy. Piłkarz został ostatnio doceniony za swoją pracę.

Ziółkowski odkryciem roku w Polsce

W sobotę Ziółkowski został wybrany Odkryciem Roku 2025 podczas gali tygodnika "Piłka Nożna". Organizatorzy opisują na swojej stronie, że młody zawodnik doskonale wykorzystał zaufanie, którym obdarzył go ówczesny trener Legii, Goncalo Feio. Świetna postawa w Ekstraklasie i w Lidze Konferencji sprawiła, że piłkarz trafił do Romy i reprezentacji Polski.

Nagrodę Ziółkowskiego skomentował Romano. "AS Roma jest bardzo zadowolona"

Wieści o nagrodzie dla Ziółkowskiego poszły w świat. Sukces Polaka skomentował znany dziennikarz Fabrizio Romano, który stwierdził, że AS Roma musi być bardzo zadowolona z letniego transferu.

"Obrońca AS Romy, Jan Ziółkowski zdobywa nagrodę Odkrycia Roku w Polsce za swoje ostatnie występy. AS Roma jest bardzo zadowolona ze swojego letniego transferu" - napisał na portalu X Romano.

Przed Ziółkowskim i jego kolegami z AS Romy hitowe starcie z AC Milanem. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 25 stycznia, na Stadio Olimpico. Rzymanie są na czwartym miejscu w tabeli, a drużyna "Rossonerich" to aktualny wicelider rozgrywek.