Aż huczy o Zielińskim we Włoszech! Co za słowa po szalonym meczu Interu

Piotr Zieliński w piątkowy wieczór zagrał w emocjonującym meczu Interu Mediolan z Pisą. Wicemistrzowie Włoch po 23. minutach przegrywali 0:2, a sygnał do odrabiania strat dał reprezentant Polski, który jeszcze przed przerwą wywalczył rzut karny i zamienił go na gola. Potem Mediolańczycy zdobyli jeszcze pięć bramek, dzięki czemu odnieśli zwycięstwo 6:2, a włoskie media rozpisują się o występie 31-latka.

Piotr Zieliński jednym z bohaterów Interu Mediolan w meczu z Pisą

Wyjątkowo doceniła go stacja Sky Sport, oceniając go na 7,5 (skala 1-10), prawie najwyżej na boisku - lepszy był tylko Federico Dimarco (8). Tam nie przedstawiono uzasadnienia, które pojawiło się m.in. w dzienniku "Corriere della Sera". "Wygrywa i wykorzystuje rzut karny, który przywraca Interowi prowadzenie. Wciąż w centrum wydarzeń" - podsumowano, przyznając notę 7. Jedną z pięciu takich, wyższe dostali Dimarco (8) oraz Francesco Esposito (7,5).

Równie wysoko ocenił Polaka portal calciomercato.com. "Uzyskuje rzut karny. Wykorzystuje rzut karny. Dominuje w środku pola. Przejmuje piłkę i rozpoczyna akcję, ustalając wynik na 4-2. Daje coś ekstra" - czytamy. Tam identycznych not było sześć, a wyższe dostali znów Dimarco i Esposito (obaj 7,5).

Piotr Zieliński dostał kilka uwag od Włochów po meczu Inter Mediolan - Pisa

Od serwisu calciomercato.it reprezentant Polski dostał 6,5 (bez uzasadnienia), podobnie jak od portali tuttomercatoweb.com, sport.virgilio.com oraz strony internetowej włoskiego Eurosportu. "Karny, który zapoczątkował powrót, miał wielką wagę. Polak zepsuł kilka łatwych podań i gubił pozycję. Jego dobry wkład w defensywę jest jednak godny uwagi" - podsumował ten pierwszy. "Zastąpienie Hakana Calhanoglu to jak przejęcie pałeczki po ulubionym superbohaterze. Robi to dobrze i strzela ważnego karnego" - czytamy w tym drugim.

"Dobrze rozpoczął mecz, ale potem zaliczył załamanie i popełnił kilka błędów: bramka Moreo była w dużej mierze winą Sommera, ale powinien był być bardziej zdecydowany, dając bramkarzowi bezpieczniejszą drogę podania. Wrócił na właściwe tory, wykorzystując rzut karny, który otworzył wynik (po stronie Interu - red.), pokazując charakter. Poprawił się w drugiej połowie" - ocenił ten ostatni.

W tym sezonie Piotr Zieliński rozegrał 28 meczów w barwach Interu Mediolan. Zdobył cztery bramki oraz zanotował dwie asysty.