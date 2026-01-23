Kolejny Polak w Juventusie. Nie do wiary, skąd go wzięli

Przytarski był zawodnikiem nieprofesjonalnego klubu, jakim jest MKS Ciechanów. W szóstej lidze zadebiutował już jako 14-latek i od samego początku wyróżniał się za sprawą niezłego zmysłu strzeleckiego. Z czasem stało się jasne, że napastnik będzie musiał przenieść się do polskiego klubu o większych możliwościach, ale w pewnym momencie niespodziewanie do akcji wkroczyli Włosi.

Polak w Juventusie. O co chodzi w tej historii?

W tym roku Przytarski podpisał umowę z Juventusem i ma na razie grać w jego drużynie do lat siedemnastu. Co ciekawe, wcześniej Polak był też na testach w Bolonii, ale to ostatecznie klub wielokrotnych mistrzów Italii zdołał przekonać go zawarcia współpracy. Na temat naszego napastnika w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" wypowiadał się Tommaso Morea, dziennikarz portalu "giovanibianconeri.it".

- Co roku Juventus wzmacnia swój sektor młodzieżowy kilkoma zawodnikami z zagranicy, dlatego przyjście Aleksandra Przytarskiego zostało przyjęte z dużą ciekawością. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jego pochodzenie z nieprofesjonalnego klubu jakim jest MKS Ciechanów. Bardzo rzadko zdarza się, aby piłkarz przechodził bezpośrednio z tego poziomu do jednej z najlepiej zorganizowanych akademii w Europie, i właśnie to przyciągnęło uwagę. To wciąż niewykorzystany talent - stwierdził Morea.

Polski napastnik ma już za sobą debiut w młodzieżowej drużynie Juventusu. Jak się okazuje - był naprawdę udany. Oto co zauważył włoski dziennikarz:

- Przytarski od razu zaznaczył swoją obecność: zdobył bramkę już w siódmej minucie oficjalnego debiutu, przełamując impas w meczu, który zapowiadał się na bezbramkowy remis. Szybko wyróżnił się instynktem ofensywnym, dobrym poruszaniem się bez piłki oraz umiejętnością atakowania pola karnego. Do jego atutów należą naturalny zmysł strzelecki, gra w powietrzu oraz solidne umiejętności techniczne, które pozwalają mu dobrze współpracować z kolegami w ofensywie - podsumował Morea.

Zawodnikiem seniorskiej drużyny Juventusu jest inny Polak, czyli Arkadiusz Milik, a w niższych kategoriach wiekowych grają też Patryk Mazur oraz David Puczka.