14 meczów Ziółkowskiego w Romie i takie głosy. "Powinni go sprowadzić"

"Ma talent, ale wciąż popełnia rażące i banalne błędy, które mogą dużo kosztować Romę" - tak portal romatoday.it podsumował występ Jana Ziółkowskiego po czwartkowym meczu z VfB Stuttgart (2:0) w Lidze Europy. 20-latek zebrał też wiele pochwał, a wydaje się, że jego pozycja we Włoszech jest coraz mocniejsza.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia straciła swoją markę? Kosecki: W tej chwili jest rozpoznawalna tylko dzięki nim!

Jan Ziółkowski rozkręca się w Romie. Ten klub mógłby go pozyskać

Mimo że reprezentant Polski rozegrał tylko 14 meczów dla Rzymian, to już zdążył pokazać sporo jakości. I jest wymieniany jako kandydat do wzmocnienia innych klubów z Serie A. Choć z nieco niższej półki niż trzykrotni mistrzowie kraju.

- Nie sądzę, żeby Fiorentina potrzebowała jakichś dużych zmian, bo Paolo Vanoli ma już upatrzoną solidną bazę jedenastu zawodników. Udało mu się już pozbyć czarnych owiec, a Fiorentina musi tylko poszerzyć skład. Powinni podpisać kontrakt z Ziółkowskim [...]. To zawodnik, którego Fiorentina powinna sprowadzić - powiedział włoski dziennikarz Michele Fratini w audycji "Palla al Centro" w Radio FirenzeViola.

Jan Ziółkowski piłkarzem Fiorentiny? Dopiero co wygrzebali się z dna, za moment zagrają w Polsce

Drużyna z Florencji jest w niezbyt ciekawej sytuacji. Dopiero co pozbierała się po fatalnym początku sezonu i aktualnie jest na 17. pozycji w tabeli, ostatniej nad strefą spadkową, lecz ma tyle samo punktów co Lecce, będące na 18. miejscu. A przecież mowa o uczestniku Ligi Konferencji - w tych rozgrywkach Fiorentina radzi sobie lepiej i awansowała do 1/16 finału, gdzie zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Dodajmy, że niedawno z Florentczykami był łączony Przemysław Wiśniewski, który pracował z Vanolim w Venezii (sezon 2022/23).

Zobacz też: W Polsce był gwiazdą. Zaliczył ogromny zjazd. "Nie możemy mu ufać"

Jan Ziółkowski będzie mógł zaliczyć 15. występ w barwach Romy w niedzielę 25 stycznia, gdy jego drużyna podejmie Milan.