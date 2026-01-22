Zalewski na ustach wszystkich po tym, co zrobił w meczu Ligi Mistrzów

Zalewski piłkarzem Atalanty Bergamo został w letnim okienku transferowym, kiedy klub Serie A wykupił go z Interu Mediolan. Od tamtego momentu Polak lawiruje między pierwszą jedenastą a rolą "jokera" w drużynie od niedawna prowadzonej przez Raffaele'a Palladino. W spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Athletikowi Bilbao wyszedł jednak w podstawowym składzie i odpłacił się za dane zaufanie.

Zalewski z asystą. Włosi go ocenili

W 16. minucie środowego spotkania Zalewski popisał się asystą, kiedy do bramki trafił Gianluca Scamacca. Polak był wówczas wyróżniają się postacią na boisku, ale z czasem osłabł - podobnie zresztą jak cała Atalanta. Kiedy w 66. minucie nasz reprezentant opuszczał boisko, na tablicy wyników widniał już remis 1:1. Cały mecz zakończył się natomiast zwycięstwem Athletiku 3:2.

Po meczu Zalewski został stosunkowo pozytywnie oceniony przez włoskie media. "Tuttomarcerato" napisało o nim: "Najlepszy w swoim zespole. Zawodnicy Athletiku często musieli uciekać się do fauli, żeby go zatrzymać, w dwóch sytuacjach skończyło się to dla nich żółtą kartką. Zaliczył asystę przy golu Scamakki oraz podał do De Ketelaere, którego strzał trafił w słupek" - czytamy.

Znacznie ostrzejszy w recenzjach był włoski Eurosport. "Pierwsza połowa na pełnych obrotach, prawdziwy automat do dośrodkowań. Po jednym z nich Scamacca dał chwilowe prowadzenie. Były zawodnik Interu i Romy słabnie po przerwie, ale jego występ należy ocenić jako zdecydowanie pozytywny" - piszą Włosi.

Atalanta kolejny mecz rozegra w niedzielę, 25 stycznia. Jej rywalem będzie Parma.