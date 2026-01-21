Taki naprawdę jest Zieliński w szatni Interu. Piłkarz się wygadał

Inter Mediolan poległ z Arsenalem 1:3 w meczu 7. kolejki Ligi Mistrzów. Piotr Zieliński rozegrał 82. minuty i nie zanotował gola ani asysty. Jednak jego rola w tym meczu była zupełnie inna - był bardziej wycofany niż jego koledzy ze środka pola Nocolo Barella i Petar Sucić, a kiedy m.in. Bastoni podłączał się do ataku, zajmował pozycję środkowego obrońcy w trójce.

Pomocnik Interu zabrał głos nt. Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński w ostatnich tygodniach stanowił o sile Nerazzurrich, o czym Kanonierzy doskonale wiedzieli, bo nie dawali mu żyć. Polak był bardzo aktywny, ale częściej był w defensywie niż w ofensywie.

Po meczu głos nt. Polaka zabrał strzelec jedynego gola dla Interu Mediolan - Petar Sucić. - To wyjątkowy zawodnik i ma świetne umiejętności techniczne. To wspaniale z nim grać i trenować na co dzień - wyznał w rozmowie z TVP Sport.

- Jest cichym liderem. Nie jest głośny, ale duchowo prowadzi drużynę - zakończył.

Włoskie media oceniły występ Zielińskiego z Arsenalem

Włoskie media oceniły postawę Zielińskiego w tym meczu. "Niezwykle trudny mecz dla Polaka. Był mniej efektowny i skuteczny niż w ostatnich meczach. Pressing Arsenalu był duszący, a on cierpiał" - ocenił włoski oddział Eurosportu, przyznając Zielińskiemu notę 5,5 (skala 1-10).

Serwis leggo.it wystawił mu taką samą notę. "Jego występ był minimalistyczny i zbyt wyważony. Pod wływem silnej presji graczy rywali często był zmuszany do rozgrywania poziomego, miał problemy z tempem i intensywnością" - tłumaczono.

Z drugiej strony TuttoMercatoWeb bardziej docenił boiskowe wyczyny Polaka, dając mu 6,5. "Nie wpadł w panikę w gąszczu rywali, jaki rzadko widuje się w środku pola, i zawsze szukał odważniejszych zagrań" - skomentowano.

Dla Arsenalu było to siódme zwycięstwo w siódmym meczu tej edycji Ligi Mistrzów. Dla Interu trzecia porażka, która zepchnęła ich na dziewiąte miejsce. W ostatniej kolejce fazy ligowej zespół Zielińskiego za tydzień zmierzy się na wyjeździe z Borussią Dortmund.