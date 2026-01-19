Stało się! Zapadł wyrok sądu w sporze Ronaldo z gigantem. Poszło o miliony

Sprawa ciągnie się od czasów pandemii koronawirusa. Juventus i Ronaldo zawarli wówczas tajne porozumienie dotyczące odroczenia wypłaty pensji. Łączna kwota miała wynieść 19,9 miliona euro. Włoski klub z zobowiązań się jednak nie wywiązał. To sprawiło, że Portugalczyk skierował sprawę na drogę sądową.
W 2024 roku zmniejszono kwotę odszkodowania do 9,8 miliona euro. Od decyzji sądu próbował się odwołać Juventus, jednak nieskutecznie. Według informacji "La Gazzetta dello Sport" sędzia ds. pracy Luca Robaldo zadecydował o odrzuceniu apelacji przedstawionej przez Starą Damę. W taki sposób Portugalczyk zyska grube miliony. Do kwoty należy doliczyć odsetki. Łącznie Juventus będzie winny wybitnemu piłkarzowi około 11 milionów euro.
Oprócz powyższej kwoty Juventus będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów sądowych. To akurat nie powinno stanowić dla klubu problemu. Opisywane wydatki zostały bowiem uwzględnione w klubowym budżecie na lata 2023-2024.
Kwota, o którą toczy się sprawa sądowa, nigdy nie została uwzględniona w sprawozdaniach finansowych. Podsłuchy związane ze śledztwem Prisma ( dotyczyła nieprawidłowości finansowych w Juventusie, głównie fałszowania wartości transferów piłkarzy, tzw. plusvalenza, oraz podejrzanych umów płacowych z zawodnikami) ujawniły, że pisemna umowa "teoretycznie nie powinna istnieć". Portugalczyk został sprzedany do Manchesteru United w 2021 roku, czyli w okresie, kiedy działy się opisywane zdarzenia.
Cristiano Ronaldo występował w barwach Starej Damy w latach 2018-2021. Zagrał dla Juventusu 134 spotkania. Zdobył 101 bramek i 28 asyst. Do klubowej gabloty dorzucił kilka trofeów. Dwukrotnie wygrał Serie A, raz Puchar Włoch, do tego zdobył dwa Superpuchary.