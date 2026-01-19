Stało się! Zapadł wyrok sądu w sporze Ronaldo z gigantem. Poszło o miliony

Sprawa ciągnie się od czasów pandemii koronawirusa. Juventus i Ronaldo zawarli wówczas tajne porozumienie dotyczące odroczenia wypłaty pensji. Łączna kwota miała wynieść 19,9 miliona euro. Włoski klub z zobowiązań się jednak nie wywiązał. To sprawiło, że Portugalczyk skierował sprawę na drogę sądową.

Ronaldo wygrywa w sądzie. Apelacja Juventusu odrzucona

W 2024 roku zmniejszono kwotę odszkodowania do 9,8 miliona euro. Od decyzji sądu próbował się odwołać Juventus, jednak nieskutecznie. Według informacji "La Gazzetta dello Sport" sędzia ds. pracy Luca Robaldo zadecydował o odrzuceniu apelacji przedstawionej przez Starą Damę. W taki sposób Portugalczyk zyska grube miliony. Do kwoty należy doliczyć odsetki. Łącznie Juventus będzie winny wybitnemu piłkarzowi około 11 milionów euro.

Kwota nigdy nie została uwzględniona w sprawozdaniach finansowych

Oprócz powyższej kwoty Juventus będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów sądowych. To akurat nie powinno stanowić dla klubu problemu. Opisywane wydatki zostały bowiem uwzględnione w klubowym budżecie na lata 2023-2024.

Kwota, o którą toczy się sprawa sądowa, nigdy nie została uwzględniona w sprawozdaniach finansowych. Podsłuchy związane ze śledztwem Prisma ( dotyczyła nieprawidłowości finansowych w Juventusie, głównie fałszowania wartości transferów piłkarzy, tzw. plusvalenza, oraz podejrzanych umów płacowych z zawodnikami) ujawniły, że pisemna umowa "teoretycznie nie powinna istnieć". Portugalczyk został sprzedany do Manchesteru United w 2021 roku, czyli w okresie, kiedy działy się opisywane zdarzenia.

Cristiano Ronaldo występował w barwach Starej Damy w latach 2018-2021. Zagrał dla Juventusu 134 spotkania. Zdobył 101 bramek i 28 asyst. Do klubowej gabloty dorzucił kilka trofeów. Dwukrotnie wygrał Serie A, raz Puchar Włoch, do tego zdobył dwa Superpuchary.