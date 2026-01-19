Włosi szaleją na punkcie Zielińskiego! Co za słowa w słynnym dzienniku

Piotr Zieliński przeżywa wspaniałe miesiące w Interze Mediolan. 31-letni reprezentant Polski wywalczył miejsce w podstawowym składzie aktualnego lidera Serie A i wydaje się, że prędko go nie odda. Zieliński jest bardzo chwalony przez dziennikarzy i kibiców.

Włosi zachwycają się Piotrem Zielińskim

Zieliński zbiera bardzo dobre opinie również od włoskich dziennikarzy. Długi artykuł o nim napisał prestiżowy włoski dziennik "Corriere dello Sport". "Zlecenie Zielińskiego. Dodatkowa wartość jako pomocnik lub rozgrywający" - to tytuł artykułu.

Włosi zachwycają się wielką przemianą Polaka, który potrafił poradzić sobie z dużą konkurencją, jaka jest w Interze Mediolan.

"Wydawało się, że Zieliński zrezygnował z prób rozbudzenia w sobie ducha i powrotu do formy, którą doświadczył podczas wspaniałych lat w Napoli. Jego pierwszy rok w Interze był do zapomnienia. Musiał pogodzić się, że trzeba ciężko pracować, aby zapewnić sobie czas gry godny swoich oczekiwań. Ostra konkurencja nie pozostawiła mu innego wyboru. To był trudny do udźwignięcia ciężar, który wpłynął na jego grę i sprawił, że wielu uwierzyło, że letnie odejście mogło być najlepszym rozwiązaniem dla niego i klubu - pisze "Corriere dello Sport".

Dziennikarz zauważa, że powrócił uśmiech na twarzy Zielińskiego i podkreśla jego zdecydowanie lepsze liczby. Polak w tym sezonie zdobył dwa gole, miał trzy asysty w 26 meczach i zagrał 1388 minut. W poprzednim sezonie jego bilans to: dwie bramki (w tym samym meczu), trzy asysty w 39 spotkaniach i 1762 minuty.

"Zmiana trenera przyniosła jednak Zielińskiemu drugą szansę. Przyjął wyzwanie, częściowo z powodów dumy. Znów ma iskrę. Pod zgliszczami fatalnego roku, płomień kogoś, kto wiedział, że może się zemścić, wciąż płonął. I tak też się stało. Wystarczy spojrzeć na liczby. Dzięki Chivu jego uśmiech powrócił, a nogi zaczęły poruszać się jak dawniej. Nowy trener rozpalił iskrę w umyśle zawodnika" - dodaje.

Włosi podkreślają dużą wszechstronność w grze Piotra Zielińskiego oraz jego świetne czytanie gry. Zwrócili też uwagę na innowację w grze Polaka.

"Zieliński wie, kiedy się cofnąć, by wykorzystać swoją jakość dla dobra drużyny, ale też kiedy zaatakować wolną przestrzeń, bo ma cenne umiejętności. Stał się punktem odniesienia na boisku, potrafiąc grać zarówno jako pomocnik, jak i rozgrywający. Prawdziwą innowacją w formie Piotra w Interze jest jednak jego rosnąca sprawność, gdy nie jest przy piłce" - podkreśla "Corriere dello Sport".

Dziennik uważa, co z pewnością ucieszy Zielińskiego i polskich kibiców, że powrót do zdrowia kontuzjowanego Hakana Calhanoglu nie sprawi, iż "Zielu" straci miejsce w podstawowym składzie Interu Mediolan.

"Chivu uśmiecha się, wiedząc, że powrót Turka nie umniejszy czasu gry Zielińskiego. Jego wszechstronność jest nieoceniona. Numer 7 Interu, grający u boku Barelli, znów będzie przewodził atakowi w nadchodzących tygodniach. W meczu z Arsenalem poziom trudności znacznie wzrośnie. Jednak wielka arena tylko doda mu motywacji, ponieważ chce udowodnić swoją wartość" - kończy "Corriere dello Sport".

Mecz Inter Mediolan - Arsenal rozpocznie się we wtorek, 20 stycznia, o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Oba zespoły są na razie w TOP 8 tabeli Ligi Mistrzów. Arsenal przewodzi rozgrywkom z kompletem sześciu zwycięstw, a Inter Mediolan z 12 punktami jest na szóstej pozycji.