Koszmar reprezentanta Polski! Kosta Runjaić zabrał głos

Fatalnie zakończył się dla Jakuba Piotrowskiego mecz Udinese - Inter Mediolan. Goście prowadzili od 20. minuty 1:0 po bramce Lautaro Martineza, ale prawdziwy dramat Polak przeżył pod koniec pierwszej połowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski trafi do MLS? Kosecki: Często to powtarzał, na pewno ma plan

Po starciu z jednym z rywali 28-latek upadł na boisko. Natychmiast złapał się za prawe kolano, a jego krzyk łatwo było usłyszeć na trybunach, a także w telewizyjnej transmisji z tego spotkania. - Niestety słyszą państwo te krzyki. To krzyki Piotrowskiego. Upadł i trzymał się za kolano. To jest bardzo poważny problem. Myślałem, że to okrzyki z trybun, ale to jednak Polak. Mrożące krew w żyłach krzyki. Oby grymas na twarzy Runjaicia nie zwiastował najgorszego, czegoś bardzo poważnego - opowiadali komentatorzy.

Koszmar Jakuba Piotrowskiego

Mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla Interu. Pochwałami po tym meczu obsypywany był Piotr Zieliński - miał znaczący udział przy jedynej w tym spotkaniu akcji bramkowej. Zdecydowanie ważniejsze od dobrego występu jednego reprezentacyjnego pomocnika jest zdrowie drugiego. Jakub Piotrowski, co oczywiste, nie był w stanie kontynuować gry.

Zobacz też: Oficjalnie: Były dyrektor TVP Sport trafił do klubu Ekstraklasy!

Bezpośrednio po meczu głos w sprawie kontuzji 28-latka zabrał Kosta Runjaic. - Piotrowski upadł blisko mnie. Zobaczymy, jak będzie się czuć. Bardzo cierpiał. Musimy poczekać na badania i mieć nadzieję, że szybko wróci - stwierdził były trener Pogoni Szczecin i Legii Warszawa na antenie stacji DAZN.

Kosta Runjaic o Jakubie Piotrowskim

Runjaić wypowiedział się na temat kontuzji również podczas pomeczowej konferencji prasowej. - Jeszcze nie wiemy co dokładnie mu dolega. Poczuł duży ból. Odczucia nie są dobre, ale więcej się dowiemy za kilka dni. Miejmy nadzieję, że to nie będzie poważny uraz kolana. Są to złe informacje dla nas, bo to jest czas kiedy potrzebujemy wszystkich. Liczę na to, że szybko wróci do treningów z drużyną - powiedział.

Po sobotniej porażce z liderującym Interem Udinese zajmuje 10. miejsce w Serie A. W dotychczas rozegranych 21. spotkaniach podopieczni Kosty Runjaicia zdobyli 26 punktów. Następny mecz Udinese zagra z Hellasem Werona. Wyjazdowe spotkanie zostało zaplanowane na poniedziałek, 26 stycznia. Losy Jakuba Piotrowskiego powinny być znane wcześniej.