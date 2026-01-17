Nie żyje znany miliarder. Był właścicielem giganta

Fiorentina w trwającym sezonie Serie A ma olbrzymie problemy. Długo nie mogła wygrać pierwszego meczu i choć przyjście trenera Paolo Vaniolego nieco poprawiło jej sytuację, to nadal znajduje się w strefie spadkowej. W sobotni poranek na klub spadła tragiczna wiadomość.

Tragedia włoskiego klubu. "Mówcie mi Rocco"

"Z wielkim smutkiem i żalem rodzina Commisso, jego żona Catherine, dzieci Giuseppe i Marisa oraz siostry Italia i Raffaelina ogłaszają śmierć prezydenta Rocco B. Commisso. Po długim okresie leczenia nasz ukochany prezydent opuścił nas i dzisiaj wszyscy opłakujemy jego odejście" - poinformował klub z Florencji na swojej oficjalnej stronie internetowej.

W komunikacie przyznano, że miliarder - właściciel firmy Mediacom - kochał futbol i był bardzo bezpośrednim człowiekiem.

"Piłka nożna była jego miłością, a Fiorentina stała się jego miłością siedem lat temu, kiedy Rocco przejął "Violę" i zaczął kochać jej kibiców, barwy i Florencję. - Mówcie mi Rocco - mówił po prostu wszystkim, z niezwykłą empatią. Zawsze był blisko Florencji i jej mieszkańców, w ich codziennym życiu, nawet w najtrudniejszym okresie pandemii COVID-19, kiedy kampania "Siła i Serce" przeznaczyła znaczne darowizny na rzecz miejskich szpitali" - czytamy.

Commisso objął Fiorentinę w 2019 roku. W 2023 roku w ramach 1/4 finału Ligi Konferencji zmierzyła się z Lechem Poznań. W stolicy Wielkopolski wygrała 4:1, a u siebie przegrała 2:3, awansując do półfinału tych rozgrywek. Podczas kadencji amerykańsko-włoskiego miliardera klub dwa razy z rzędu zagrał w finale Ligi Konferencji.

Jego śmierć to kolejna tragedia, jaka w ostatnich latach spotkała klub z Florencji.

"Fiorentina poinformowała o śmierci właściciela klubu - Rocco Commisso. Zmagał się w ostatnim czasie z poważnymi problemami zdrowotnymi. Viola jest niesamowicie doświadczona śmiercią ważnych ludzi dla klubu - kapitan Astori (2018), dyrektor generalny Barone (2024), teraz Commisso" - skomentował Marcin Długosz, współpracujący z Eleven Sports.

Przypomnijmy, że Fiorentina będzie rywalem Jagiellonii Białystok w fazie play-off tegorocznej edycji Ligi Konferencji. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 19 stycznia w Białymstoku, a rewanż tydzień później we Florencji.

Najbliższe spotkanie Fiorentiny odbędzie się w niedzielę 18 stycznia. Jej rywalem będzie Bologna, a mecz odbędzie się na Stadio Renato Dall'Ara w Bolonii.