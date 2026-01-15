18-letni Polak podpisał kontrakt z Juventusem!

Patryk Mazur uchodzi za olbrzymi talent. Do Juventusu trafił we wrześniu 2023 r. ze Stali Rzeszów. Dotychczas występował jedynie w drużynach młodzieżowych turyńskiego klubu. W obecnym sezonie gra głównie w ekipie Juventus Next Gen na poziomie Serie C. Zanotował także trzy występy z Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Środkowy pomocnik spisuje się na tyle dobrze, że Włosi postanowili związać z nim przyszłość na dłużej.

Polak na dłużej w Juventusie. Jest komunikat klubu

Dlatego też zaproponowali mu nowy kontrakt. Na początku stycznia portal goal.pl informował, że Mazur osiągnął już porozumienie i wkrótce podpisze umowę. Wieści te okazały się prawdziwe, bo w czwartek dopięto wszelkich formalności i pojawił się w tej sprawie oficjalny komunikat. - Patryk Mazur przedłuża kontrakt z Juventusem do 2029 roku - podał klub na platformie X.

Jak czytamy na stronie internetowej Juventusu: "przedłużenie umowy z młodym zawodnikiem, urodzonym w 2007 roku, jest teraz oficjalne, a kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku". Klubowe media przypomniały także, że w tym sezonie Mazur ma na koncie jedną bramkę - w Młodzieżowej Lidze Mistrzów przeciwko Sportingowi (2:2). Do tego dołożył osiem występów Serie C i jeden w Pucharze Włoch Serie C.

Patryk Mazur zadebiutuje w pierwszej drużynie Juventusu? "Ma realną szansę"

O talencie z Polski we Włoszech mówi się ostatnio coraz więcej. Pod koniec zeszłego roku świetlaną przyszłość wieszczył mu dziennikarz Rav Gopal z portalu Juvenewslive.com. - Przyszły sezon może przynieść znacznie więcej, zwłaszcza że Spalletti obserwuje młodych zawodników. Mazur ma realną szansę na awans do pierwszej drużyny w nadchodzących sezonach - zapowiedział.

Patrykiem Mazurem zainteresowały się już także polskie reprezentacje młodzieżowe. W 2023 r. rozegrał on dwa spotkania w kadrze U-18, występował też w drużynach U-17 i U-16. Na ten moment portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 350 tys. euro.