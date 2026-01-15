Gigant ruszył po reprezentanta Polski! Szykuje się hitowy transfer

Nicola Zalewski opuścił w tym sezonie tylko 4 mecze, w tym 2 z powodu urazu. Reprezentant Polski zdobył w Serie A jedną bramkę, zaliczył dwie asysty, a co najważniejsze - przekonał do siebie trenera Atalanty Raffaele Palladino, poprzedniego szkoleniowca "La Dea" Ivana Juricia oraz scoutów z innych klubów. 23-letni obrońca jest na tyle wysoko ceniony, że niebawem Atalanta może go stracić na rzecz mistrza Włoch.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pod wrażeniem! Ależ słowa o Zalewskim po meczu ze Szkocją

Media: Napoli chce Nicolę Zalewskiego

"Napoli stara się sprowadzić do klubu Conte Nicolę Zalewskiego, urodzonego w 2002 roku lewoskrzydłowego z Atalanty. Kontakty zostały już nawiązane, rozmowy trwają" - poinformowała w czwartek La Reppublica.

Zalewski trafił do Atalanty przed obecnym sezonem. Wcześniej był zawodnikiem Interu, który najpierw wypożyczył go, a potem wykupił z Romy. Reprezentant Polski wystąpił w 17 meczach Nerrazzurich, w tym w finale Ligi Mistrzów.

Pobyt Zalewskiego w Interze był krótki - w sierpniu 2025, po zaledwie pół roku, został sprzedany do Atalanty Bergamo za 17 milionów euro.

Zobacz też: Tak włoska legenda nazwała Piotra Zielińskiego

Obecny zespół Zalewskiego to obecnie 7. drużyna Serie A. Napoli jest na 3. miejscu w tabeli, tracąc do lidera ligi - Interu - 6 punktów.

W ostatnich miesiącach Zalewski był też podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski. We wrześniu i listopadzie wystąpił w czterech meczach eliminacyjnych, a grał też w czerwcowym, przegranym spotkaniu z Finlandią.