Powrót na stronę główną

Gigant ruszył po reprezentanta Polski! Szykuje się hitowy transfer

Nicola Zalewski niebawem może znów zmienić klub. O reprezentanta Polski walczy Napoli, mistrz Włoch - poinformowała La Reppublica.
ITrening reprezentacji przed meczami Ligi Narodw z Portugalia i Chorwacja
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Nicola Zalewski opuścił w tym sezonie tylko 4 mecze, w tym 2 z powodu urazu. Reprezentant Polski zdobył w Serie A jedną bramkę, zaliczył dwie asysty, a co najważniejsze - przekonał do siebie trenera Atalanty Raffaele Palladino, poprzedniego szkoleniowca "La Dea" Ivana Juricia oraz scoutów z innych klubów. 23-letni obrońca jest na tyle wysoko ceniony, że niebawem Atalanta może go stracić na rzecz mistrza Włoch.  

Zobacz wideo Robert Lewandowski pod wrażeniem! Ależ słowa o Zalewskim po meczu ze Szkocją

Media: Napoli chce Nicolę Zalewskiego 

"Napoli stara się sprowadzić do klubu Conte Nicolę Zalewskiego, urodzonego w 2002 roku lewoskrzydłowego z Atalanty. Kontakty zostały już nawiązane, rozmowy trwają" - poinformowała w czwartek La Reppublica.  

Zalewski trafił do Atalanty przed obecnym sezonem. Wcześniej był zawodnikiem Interu, który najpierw wypożyczył go, a potem wykupił z Romy. Reprezentant Polski wystąpił w 17 meczach Nerrazzurich, w tym w finale Ligi Mistrzów.  

Pobyt Zalewskiego w Interze był krótki - w sierpniu 2025, po zaledwie pół roku, został sprzedany do Atalanty Bergamo za 17 milionów euro. 

Zobacz też: Tak włoska legenda nazwała Piotra Zielińskiego

Obecny zespół Zalewskiego to obecnie 7. drużyna Serie A. Napoli jest na 3. miejscu w tabeli, tracąc do lidera ligi - Interu - 6 punktów. 

W ostatnich miesiącach Zalewski był też podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski. We wrześniu i listopadzie wystąpił w czterech meczach eliminacyjnych, a grał też w czerwcowym, przegranym spotkaniu z Finlandią. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe