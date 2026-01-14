Zieliński na okładce słynnego dziennika. Oto najnowsze wieści ws. Polaka

W niedzielny wieczór Inter Mediolan zremisował 2:2 z Napoli w hicie ligi włoskiej. W ten sposób zespół Cristiana Chivu nie wykorzystał okazji, by zbudować sobie pięciopunktową przewagę nad drugim Milanem. Postacią łączącą Inter i Napoli jest Piotr Zieliński. Reprezentant Polski zagrał przez 62 minuty w ostatnim hicie, a w jego miejsce wszedł Henrikh Mkhitaryan. Zieliński grał dla Napoli w latach 2016-2024, a aktualnie jest członkiem wyjściowego składu Interu. Ostatnio Zieliński został doceniony przez jeden z włoskich dzienników.

Zieliński wyróżniony na okładce. Kluczowe mecze o tytuł?

Zieliński pojawił się na okładce "La Gazzetty dello Sport" wraz ze Scottem McTominayem z Napoli. Ma to związek z tym, że w środę Inter i Napoli zagrają swoje mecze w Serie A. "Inter i Napoli odrabiają zaległe mecze" - czytamy na okładce.

Obecność Zielińskiego na okładce największego włoskiego dziennika nie jest przypadkowa, bo Polak stał się ważną postacią w Interze i może się przyczynić do zdobycia mistrzostwa Włoch. Aktualnie to Zieliński, a nie Mkhitaryan, jest częścią podstawowego tercetu środkowych pomocników w Interze, który dodatkowo tworzą Nicolo Barella i Hakan Calhanoglu.

Poza tym rola Zielińskiego w Interze może urosnąć w najbliższych dniach, ponieważ Calhanoglu wypadł z gry z powodu kontuzji - mowa o przeciążeniu mięśnia płaszczkowatego. Jego przerwa ma potrwać około 20 dni.

Specjalna rola dla Zielińskiego. "Wydaje się głównym kandydatem"

W środowy wieczór Inter zagra u siebie z Lecce, a więc z zespołem, którego piłkarzem jest Filip Marchwiński - Napoli czeka rywalizacja z Parmą. Mamy dobre wieści dla polskich kibiców, ponieważ Zieliński jest anonsowany przez włoskich dziennikarzy do wyjściowego składu Interu. Zieliński ma zagrać w roli "registy", jako defensywny pomocnik, a jemu towarzyszyć będzie Barella oraz Mkhitaryan.

"Chivu stracił Calhanoglu, a debata nad tym, kto go zastąpi, rozgorzała na nowo. Zieliński wydaje się głównym kandydatem do tej roli" - pisze serwis fcinternews.it. Nie będzie oczywiście to nic nowego dla Zielińskiego, bo Polak grał na tej pozycji w Interze, choćby przy okazji starcia z Juventusem (4:4) w zeszłym sezonie.

Skład Interu na starcie z Lecce ma wyglądać następująco: Yann Sommer - Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni - Andy Diouf, Nicolo Barella, Piotr Zieliński, Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto - Ange-Yoan Bonny, Marcus Thuram

Co za słowa z Włoch o Zielińskim. "To piękno topowego futbolu"

W ostatnim czasie Zieliński był bardzo chwalony przez włoskich dziennikarzy. - Piotr Zieliński to piękno topowego futbolu w lidze, gdzie zatrzymujesz się z piłką trzy-cztery razy i nie strzelasz. To jeden z najlepszych piłkarzy Interu, na poziomie Calhanoglu. Może powinien być w centrum projektu - uważa Giuseppe Pastore, prowadzący podcastu "Fontanna di Trevi".

- Zieliński znakomicie zarządza piłką, jest naprawdę ekscytujący jako piłkarz. A przez dwa lata wydawał się gotowy, żeby wyjechać do Arabii - dodał dziennikarz Riccardo Trevisani.

Spotkanie Inter Mediolan - US Lecce odbędzie się w środę o godz. 20:45.