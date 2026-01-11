Zieliński wytrzymał do 62. minuty hitu Serie A. Potem padły jeszcze dwa gole

Inter Mediolan i Napoli są głównymi kandydatami do scudetto. W lepszej sytuacji przed hitem 20. kolejki Serie A byli "Nerazzurri", którzy mieli czterpunktową przewagę nad ekipą spod Wezuwiusza. Stawka była zatem duża.

- My chcielibyśmy mieć siedem punktów przewagi, oni chcą zmniejszyć stratę do jednego. Między słowami a realizacją celu jest jednak wysiłek, skupienie i równowaga. Nic nie jest zagwarantowane. Wiemy jedno: ciężko pracowaliśmy i jesteśmy gotowi na wielki mecz, świadomi, że może on mieć wpływ na dalszy przebieg sezonu - mówił na konferencji prasowej trener gospodarzy Cristian Chivu, który kolejny raz wystawił w podstawowym składzie Piotra Zielińskiego.

Inter prowadził w hicie z Napoli. Dwukrotnie

Polak rozegrał bardzo dobre zawody. Może był mniej widoczny w ofensywie, ale harował w defensywie. To on odzyskał piłkę w 9. minucie i zapoczątkował akcję, która dała gospodarzom prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Federico Dimarco.

Antonio Conte ma jednak w talii niezawodnego asa. W 26. minucie było już 1:1, gdy podanie Elmasa ładnie wykończył Scott McTominay. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa, choć w końcówce gospodarze mocno przycisnęli.

Po zmianie stron ruszyli przyjezdni. Mediolańczycy wyglądali na sennych, zaskoczonych, wręcz stłamszonych. Krok od asysty był nawet bramkarz Vanja Milinković-Savić, jednak po jego podaniu Rasmus Hojlund obił tylko słupek. To się (oczywiście) zemściło. W 69. minucie Amir Rrahmani nastąpił w polu karnym na stopę Henricha Mchitarjana, który niewiele wcześniej pojawił się na murawie w miejsce utykającego Zielińskiego. Sędzia Daniele Doveri po analizie VAR wskazał na "wapno", a karnego na gola zamienił Hakan Calhanoglu.

Na stadionie zapanowała euforia, ale znowu uciszył ją McTominay. W 81. minucie Szkot najsprytniej zachował się w szesnastce i sytuacyjnym strzałem z woleja pokonał Yanna Sommera. W doliczonym czasie gry Inter mógł trzeci raz wyjść na prowadzenie, ale w aluminium uderzył Mchitarjan.

Inter zachował zatem 4-punktową przewagę nad Napoli, ma też trzy "oczka" więcej od Milanu. W następnej kolejce, w środę, mediolańczycy zagrają z Lecce, a neapolitańczycy z Parmą.

Inter Mediolan - Napoli 2:2

Bramki: Federico Dimarco (9'), Hakan Calhanoglu (72') - Scott McTominay (26', 81')