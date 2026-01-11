Trener reaguje po tym, co zrobił Zalewski. Tak go podsumował

W tym sezonie Atalanta Bergamo musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Po wielu latach klub opuścił trener Gasperini, który odpowiada teraz za wyniki AS Romy. Początkowo jego następcą został Ivan Jurić, jednak fatalne wyniki sprawiły, że już w pierwszej połowie listopada pożegnał się z klubem. Zastąpił go Raffaele Palladino, który odmienił postawę drużyny z północy Włoch. Jednym z tych, którzy na tym ruchu zyskali najwięcej jest bez wątpienia Nicola Zalewski.

Palladino komentuje postawę Zalewskiego. "Odnalazł się perfekcyjnie"

Dobrą grę Nicoli Zalewskiego zauważa jego trener Raffaele Palladino. Szkoleniowiec chwalił swojego zawodnika po wygranym 2:0 meczu ligowym w Torino. Włoch zwrócił uwagę na to, że reprezentant Polski zagrał nie na swojej nominalnej pozycji, a mimo to odnalazł się perfekcyjnie.

- Jestem zadowolony z postawy zawodników, których mam obecnie do dyspozycji, zwłaszcza biorąc pod uwagę absencje takich piłkarzy jak Ademola Lookman czy Gianluca Scamacca. Nawet Zalewski, który zagrał na pozycji nienaturalnej dla siebie, odnalazł się perfekcyjnie. Musimy jednak być bardziej bezwzględni pod bramką rywala. Kreujemy bardzo dużo sytuacji, ale nie potrafimy ich odpowiednio wykorzystać. Gole mogą i powinny padać także po akcjach zawodników z innych formacji, chociażby wahadłowych. W spotkaniu z Torino Zappacosta trafił w słupek, Bernasconi może częściej włączać się do ataku. Oczekuję również większej liczby wejść w pole karne ze strony pomocników. Najbardziej pozytywnym elementem pozostaje jednak nasza zespołowa gra w defensywie — napastnicy są u nas pierwszymi obrońcami - podkreśla trener Raffaele Palladino.

Zalewski ocenił swoją postawę. "Gra sprawia mi coraz więcej frajdy"

W rozmowie z "Sky Sports" swoją postawę i grę całego zespołu ocenił też Nicola Zalewski, który czuję się coraz pewniej na boisku.

- Mogę potwierdzić, że coraz lepiej odnajduję się na nowej pozycji ofensywnego pomocnika, a gra sprawia mi coraz więcej frajdy. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że muszę czuć się pewniej w sytuacjach podbramkowych. Nie mówię tego w kontekście indywidualnych liczb, ale z perspektywy dobra drużyny — to właśnie w takich momentach możemy zamykać spotkania. Gdybyśmy po pierwszej połowie prowadzili 2:0, druga odsłona meczu wyglądałaby zupełnie inaczej, byłaby spokojniejsza - stwierdził po meczu Zalewski.

Atalanta Bergamo wygrała trzy mecze z rzędu. Taka postawa pozwoliła się przesunąć podopiecznym Palladino już na 7. miejsce w tabeli Serie A. W 21. kolejce zespół Nicoli Zalewskiego zagra z ostatnią w ligowej stawce Pisą.