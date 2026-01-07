Powrót na stronę główną

90 minut na ławce, oto reakcja Lewandowskiego po meczu Barcelony

FC Barcelona awansowała do finału Superpucharu Hiszpanii po znakomitym meczu przeciwko Athletikowi. Robert Lewandowski rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych i ostatecznie nie pojawił się na boisku. Oto jak reprezentant Polski zareagował po spotkaniu Barcelony.
Robert Lewandowski
Fot. REUTERS/Pablo Morano

FC Barcelona zameldowała się z drzwiami i futryną w finale Superpucharu Hiszpanii. Zespół Hansiego Flicka wygrywał już 4:0 z Athletikiem po pierwszej połowie, a ostatecznie pokonał rywala wynikiem 5:0 po dublecie Raphinhi i golach Ferrana Torresa, Fermina Lopeza oraz Roony'ego Bardghjiego. Robert Lewandowski zaczął to spotkanie na ławce rezerwowych i ostatecznie nie pojawił się na boisku. To była pierwsza sytuacja od 13 grudnia 2025 r. i meczu z Osasuną (2:0), gdy Lewandowski spędził całe spotkanie Barcelony w roli rezerwowego.

Zobacz wideo Piotr Zieliński nie zgadza się z dziennikarzem! "Nie widziałem"

Lewandowski zareagował po świetnym meczu Barcelony. Tyle wystarczyło

Kilkadziesiąt minut po meczu Barcelony Lewandowski opublikował InstaStories. Napastnik Barcelony nic nie pisał, a jedynie udostępnił post klubu. "Do finału" - napisała Barcelona.

InstaStories Roberta Lewandowskiego po meczu Barcelony
InstaStories Roberta Lewandowskiego po meczu Barcelonyscreen: https://www.instagram.com/stories/_rl9/

Do tej pory Lewandowski zagrał sześć meczów w Superpucharze Hiszpanii. Reprezentant Polski strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty. Lewandowski strzelał gola w każdym finale Superpucharu, w którym brał udział.

Tylko pięciu zawodników jest skuteczniejszych od Lewandowskiego w Superpucharze Hiszpanii. Mowa o Leo Messim (14), Raulu Gonzalezie, Karimie Benzemie (po 7), Christo Stoiczkowie i Txikim Begiristainie (po 6).

Deco dostał pytanie o przyszłość Lewandowskiego. Tak zareagował

Wciąż nie wiadomo, czy Lewandowski będzie reprezentował barwy Barcelony w przyszłym sezonie, bo jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Lewandowski mógłby trafić do Al-Hilal. Saudyjczycy zaproponowali wymianę Barcelonie, dzięki której do Katalonii trafiłby Joao Cancelo, a w drugą stronę powędrowałby Lewandowski. Oba ruchy zostałyby przeprowadzone w ramach wypożyczeń. Na tę propozycję nie przystał Polak.

Zobacz też: Kiedyś był gwiazdą. Teraz waży 150 kg

- Przyszłość Lewandowskiego? Rozmawialiśmy już o tym sporo. To nie jest czas na myślenie o oknie transferowym. Skupiamy się teraz na meczu z Athletikiem. Zobaczymy co przyniesie przyszłość - mówił Deco, dyrektor sportowy Barcelony przed meczem półfinałowym w Superpucharze Hiszpanii.

Do tej pory Lewandowski zagrał w 19 meczach tego sezonu, w których strzelił dziewięć goli i zanotował dwie asysty.

Finał Superpucharu między Barceloną a lepszym z pary Real Madryt - Atletico Madryt odbędzie się w niedzielę o godz. 20:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w apliakcji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich