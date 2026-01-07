90 minut na ławce, oto reakcja Lewandowskiego po meczu Barcelony

FC Barcelona zameldowała się z drzwiami i futryną w finale Superpucharu Hiszpanii. Zespół Hansiego Flicka wygrywał już 4:0 z Athletikiem po pierwszej połowie, a ostatecznie pokonał rywala wynikiem 5:0 po dublecie Raphinhi i golach Ferrana Torresa, Fermina Lopeza oraz Roony'ego Bardghjiego. Robert Lewandowski zaczął to spotkanie na ławce rezerwowych i ostatecznie nie pojawił się na boisku. To była pierwsza sytuacja od 13 grudnia 2025 r. i meczu z Osasuną (2:0), gdy Lewandowski spędził całe spotkanie Barcelony w roli rezerwowego.

Lewandowski zareagował po świetnym meczu Barcelony. Tyle wystarczyło

Kilkadziesiąt minut po meczu Barcelony Lewandowski opublikował InstaStories. Napastnik Barcelony nic nie pisał, a jedynie udostępnił post klubu. "Do finału" - napisała Barcelona.

InstaStories Roberta Lewandowskiego po meczu Barcelony screen: https://www.instagram.com/stories/_rl9/

Do tej pory Lewandowski zagrał sześć meczów w Superpucharze Hiszpanii. Reprezentant Polski strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty. Lewandowski strzelał gola w każdym finale Superpucharu, w którym brał udział.

Tylko pięciu zawodników jest skuteczniejszych od Lewandowskiego w Superpucharze Hiszpanii. Mowa o Leo Messim (14), Raulu Gonzalezie, Karimie Benzemie (po 7), Christo Stoiczkowie i Txikim Begiristainie (po 6).

Deco dostał pytanie o przyszłość Lewandowskiego. Tak zareagował

Wciąż nie wiadomo, czy Lewandowski będzie reprezentował barwy Barcelony w przyszłym sezonie, bo jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Lewandowski mógłby trafić do Al-Hilal. Saudyjczycy zaproponowali wymianę Barcelonie, dzięki której do Katalonii trafiłby Joao Cancelo, a w drugą stronę powędrowałby Lewandowski. Oba ruchy zostałyby przeprowadzone w ramach wypożyczeń. Na tę propozycję nie przystał Polak.

- Przyszłość Lewandowskiego? Rozmawialiśmy już o tym sporo. To nie jest czas na myślenie o oknie transferowym. Skupiamy się teraz na meczu z Athletikiem. Zobaczymy co przyniesie przyszłość - mówił Deco, dyrektor sportowy Barcelony przed meczem półfinałowym w Superpucharze Hiszpanii.

Do tej pory Lewandowski zagrał w 19 meczach tego sezonu, w których strzelił dziewięć goli i zanotował dwie asysty.

Finał Superpucharu między Barceloną a lepszym z pary Real Madryt - Atletico Madryt odbędzie się w niedzielę o godz. 20:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w apliakcji mobilnej Sport.pl LIVE.