Powrót na stronę główną

Zieliński zachwyca całe Włochy. Tak jeszcze o nim nie mówili. "Piękno futbolu"

Piotr Zieliński przez długi czas nie odnajdywał się w Interze Mediolan. Był nawet okres, kiedy wydawało się, że lada moment Polak odejdzie z klubu. Obecnie jednak mało kto o tym pamięta. 31-latek prezentuje się na boisku znakomicie, a Włosi są nim zachwyceni. "Jest naprawdę ekscytujący jako piłkarz" - padło w popularnym programie.
Piotr Zieliński w meczu Inter - Bologna
screen: https://x.com/ELEVENSPORTSPL/status/2007912602320376251

Nasz pomocnik do Interu trafił po latach gry w Napoli. Wydawało się, że z miejsca stanie się ważnym zawodnikiem nowego zespołu - biorąc pod uwagę jego doświadczenie z gry w Serie A. Simone Inzaghi nie miał jednak wielkiego zaufania do Polaka, którego na dodatek w poprzednim sezonie prześladowały kontuzje. Wszystko zmieniło się dopiero, kiedy nowym trenerem Interu został Cristian Chivu.

Zobacz wideo Kosecki znalazł winnego swojego wstydliwego wypadku: Coś czuję, że to ty mi te spodenki poluźniłeś

Zieliński w centrum uwagi. Włosi go doceniają

Na początku sezonu sytuacja Zielińskiego była co prawda podobna jak w poprzednich rozgrywkach. Chivu rzadko dawał mu szanse do pokazania swojego talentu. Z czasem Polak zaczął jednak grać coraz więcej, a w grudniu stał się podstawowym zawodnikiem. Ostatnie spotkanie z Bologną, w którym zdobył piękną bramkę, było jego szóstym z rzędu w pierwszej jedenastce.

Co więcej, wysoka forma Polaka nie przeszła bez echa. Zieliński był zachwalany w popularnym podcaście "Fontanna di". Prowadzący, Giuseppe Pastore, powiedział o nim: - Zieliński to piękno topowego futbolu w lidze, gdzie zatrzymujesz się z piłką trzy, cztery razy i nie strzelasz. To jeden z najlepszych piłkarzy Interu, na poziomie Calhanoglu. Może powinien być w centrum projektu.

Podobnego zdania był dziennikarz Riccardo Trevisani. - Piękno polega na tym, że Zieliński potrafi grać także na prawej stronie, jako prawy pomocnik. Zieliński znakomicie zarządza piłką, jest naprawdę ekscytujący jako piłkarz. A przez dwa lata wydawał się gotowy, żeby wyjechać do Arabii - podsumował Włoch we wspomnianym programie.

ZOBACZ TEŻ: Nagły zwrot ws. Zielińskiego. Włoski dziennikarz ogłasza

Inter kolejny mecz rozegra w środę, 7 stycznia. Jego rywalem będzie Parma.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich