Gigant zmieni herb? Wyciekły zdjęcia

AC Milan jest znany z częstych eksperymentów, z niekonwencjonalnymi projektami swoich strojów. Zazwyczaj mają podkreślać ważne wydarzenia i daty w historii klubu. Na tegorocznym stroju wyjazdowym Rossonerich w miejscu herbu możemy zaobserwować diabełka. Być może wyjątkowa koszulka pojawi się też w przyszłym sezonie.

"Footy Headlines" opublikował wyciek projektu stroju wyjazdowego AC Milanu

Wyciek projektu stroju wyjazdowego AC Milanu opublikował portal "Footy Headlines". Należy pamiętać, że póki co mowa wyłącznie o projekcie, w związku z czym mogą pojawić się zmiany. Wyjątkowy akcent dotyczy koszulki wyjazdowej. Widzimy na niej wieniec laurowy, który otacza herb drużyny z Mediolanu.

Wyjazdowa koszulka Milanu na sezon 2026/27 Footy Headlines, screenshot: https://www.footyheadlines.com/2025/12/milan-26-27-away-kit.html

Koszulka ma nawiązywać do wyjątkowej daty w historii klubu

W przyszłym roku fani Rossonerich będą świętować wyjątkową datę. Złoty kolor ma prawdopodobnie nawiązywać do setnej rocznicy otwarcia stadionu San Siro. Obiekt powstał w 1925 roku, natomiast pierwsze spotkanie rozegrano na nim rok później. Był to towarzyski mecz pomiędzy Milanem a Interem, które 6:3 wygrali Nerazzurri, jednak póki co na swoich strojach niezwykłą rocznicę zamierzają upamiętnić działacze Milanu.

Koszulka Pumy ma łączyć ze złotymi i czarnymi akcentami, co ma nadać potencjalnym strojom ekskluzywny wygląd. Złote detale na wyjazdowej koszulce Milanu pojawiły się pierwszy raz na początku sezonu 2016/17. Najnowszy projekt ma być dostępny od lata 2026 roku.

Być może zespół z Mediolanu uczci stulecie otwarcia San Siro również mistrzowskim tytułem. Aktualnie podopieczni trenera Allegriego tracą punkt do Interu.