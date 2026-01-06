Powrót na stronę główną

Gigant zmieni herb? Wyciekły zdjęcia

Portal "Footy Headlines" opublikował wyciek projektu stroju wyjazdowego AC Milanu. Puma ma wprowadzić wyjątkowy akcent m.in. na herbie. To nawiązanie do jednej z najważniejszych dat dla fanów Rossonerich. Zdjęcie to póki co makieta, którą mogą czekać zmiany przed oficjalną prezentacją.
AC Milan - Inter
screen YT

AC Milan jest znany z częstych eksperymentów, z niekonwencjonalnymi projektami swoich strojów. Zazwyczaj mają podkreślać ważne wydarzenia i daty w historii klubu. Na tegorocznym stroju wyjazdowym Rossonerich w miejscu herbu możemy zaobserwować diabełka. Być może wyjątkowa koszulka pojawi się też w przyszłym sezonie. 

"Footy Headlines" opublikował wyciek projektu stroju wyjazdowego AC Milanu

Wyciek projektu stroju wyjazdowego AC Milanu opublikował portal "Footy Headlines". Należy pamiętać, że póki co mowa wyłącznie o projekcie, w związku z czym mogą pojawić się zmiany. Wyjątkowy akcent dotyczy koszulki wyjazdowej. Widzimy na niej wieniec laurowy, który otacza herb drużyny z Mediolanu. 

Wyjazdowa koszulka Milanu na sezon 2026/27
Wyjazdowa koszulka Milanu na sezon 2026/27Footy Headlines, screenshot: https://www.footyheadlines.com/2025/12/milan-26-27-away-kit.html

Koszulka ma nawiązywać do wyjątkowej daty w historii klubu 

W przyszłym roku fani Rossonerich będą świętować wyjątkową datę. Złoty kolor ma prawdopodobnie nawiązywać do setnej rocznicy otwarcia stadionu San Siro. Obiekt powstał w 1925 roku, natomiast pierwsze spotkanie rozegrano na nim rok później. Był to towarzyski mecz pomiędzy Milanem a Interem, które 6:3 wygrali Nerazzurri, jednak póki co na swoich strojach niezwykłą rocznicę zamierzają upamiętnić działacze Milanu. 

Koszulka Pumy ma łączyć ze złotymi i czarnymi akcentami, co ma nadać potencjalnym strojom ekskluzywny wygląd. Złote detale na wyjazdowej koszulce Milanu pojawiły się pierwszy raz na początku sezonu 2016/17. Najnowszy projekt ma być dostępny od lata 2026 roku.

Być może zespół z Mediolanu uczci stulecie otwarcia San Siro również mistrzowskim tytułem. Aktualnie podopieczni trenera Allegriego tracą punkt do Interu. 

