Włosi wręcz oszaleli na punkcie Zielińskiego. "Matko moja"

Piotr Zieliński przeżywa piękne chwile w barwach Interu Mediolan. Reprezentant Polski w siedmiu ostatnich meczach wychodził w podstawowym składzie i zbierał bardzo dobre opinie. W niedzielny wieczór Zieliński zdobył gola w wygranym 3:1 meczu u siebie z Bologną.

Internauci w mediach społecznościowych oszaleli na punkcie Piotra Zielińskiego. Można znaleźć wiele pochwalnych komentarzy pod adresem 31-letniego pomocnika. Fani chwalą nie tylko Zielińskiego, ale też trenera Cristiana Chivu, który odważnie postawił na Polaka.

"Zieliński się odrodził. W zeszłym sezonie strzelił zaledwie 2 gole... a w tym roku ma ich już 3. Trzeba pochwalić Chivu, że potrafił wprowadzić wyjątkowego piłkarza w sposób, który nie zawsze widzieliśmy za kadencji Inzaghiego",

"Matko moja, co za zawodnik ten Zieliński. Coraz bardziej cieszę się z tego chłopaka.",

"Zieliński to świetny zawodnik. Piłkarz, który całkowicie się odrodził. To prawdziwa przyjemność oglądać go w grze",

"Zwrot „to jak nowy transfer" jest zawsze używany nie na miejscu i w 99% przypadków służy do usprawiedliwiania braku transferów. On naprawdę jednak jest jak nowy transfer",

"Myślę, że dziś absolutnie potwierdziło się, że Zieliński powinien zawsze wychodzić w pierwszym składzie Interu. Technika, jaką ten gość posiada, jest niesamowita – potrafi strzelać gole, kreować grę i pomagać Interowi na tak wiele sposobów. Oglądanie go to czysta przyjemność",

"Przyznaj się, nie byłeś przygotowany na to, że Zieliński będzie najlepszym pomocnikiem zespołu w tym sezonie. Ależ poziom Polaka. Wszystko to zasługa Chivu. Trzeba to powiedzieć. I pokazuje, jaki był poprzedni trener, który nie dawał mu szans" - to tylko niektóre z pochwalnych komentarzy.

Zieliński w tym sezonie zagrał w 22 spotkaniach w barwach Interu Mediolan, zdobył trzy gole i miał dwie asysty.

Inter Mediolan jest liderem Serie A. W 17 spotkaniach zdobył 39 punktów, punkt więcej od Milanu i dwa od Napoli.

Drużyna Chivu w następnej kolejce zagra w środę 7 stycznia (godz. 20.45) na wyjeździe z Parmą.