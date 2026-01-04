Piotr Zieliński od dłuższego czasu imponuje wysoką formą. Reprezentant Polski w końcu przebił się do podstawowej jedenastki Interu Mediolan i nie zawodzi. W niedzielnym meczu z Bologną odwdzięczył się za zaufanie w najlepszy możliwy sposób. W 39. minucie po podaniu Lautaro Martineza potężnie kropnął zza pola karnego i trafił na 1:0. W dodatku sam rozpoczął akcję, po której padła bramka. Gol oczywiście musiał przełożyć się na wysokie oceny ze strony włoskiej prasy.

Zielińskim jednym z najlepszych na boisku. Takie noty otrzymał od Włochów

Włoski Eurosport uznał Zielińskiego za jednego z trzech najlepszych graczy spotkania. - Strzelił gola lewą nogą, otwierając trudny mecz. Do tego momentu miał problemy. Zawsze skuteczny w środku pola, często z dwoma kontaktami. Kolejny dobry występ - mogliśmy przeczytać. Nie wystawiono jednak konkretnej noty. Ocenę 7 dało za to Ilnerazzurro.it. - Aktywny, uporządkowany i przenikliwy. Jego gol dał wynik 1:0. - podsumowało krótko.

Taką samą przyznał Zielińskiemu portal passioneinter.com. - Cudowne podanie, które stworzyło pierwszą okazję w meczu. Potem padł gol, który dał prowadzenie. Pokazał niesamowitą formę - podsumował. - Dziś to on – a nie Mkhitaryan – jest podstawowym pomocnikiem Interu. Polak prowadził Nerazzurrich w meczu, w którym sklejał grę i błyszczał techniką - oceniło natomiast nerazzurrisiamonoi.it i również dało "7".

Zieliński zagrał na siódemkę. Zaskakująca zgodność dziennikarzy

Podobną ocenę Zieliński otrzymał także od dziennikarzy Goal.com. - Potwierdza swoje odrodzenie pod wodzą Chivu bramką otwierającą mecz i schludnym, jakościowym występem - czytamy. Wyżej od niego oceniono jedynie Lautaro Martineza. - Odblokował mecz pięknym wykończeniem - spuentowało zaś leggo.it i też wystawiło "7".

Cały mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Interu Mediolan. Poza Zielińskim do siatki trafili także Lautaro Martinez oraz Marcus Thuram. Obaj w drugiej połowie wykorzystali dobre dośrodkowania po rzutach rożnych. Honorowym trafieniem dla Bolonii popisał się Santiago Castro. Dzięki wygranej Inter odzyskał pierwsze miejsce w tabeli Serie A i o punkt wyprzedza AC Milan.