Oto co Zalewski zrobił w 12. minucie hitu Serie A!

W sobotni wieczór na kibiców Serie A czekał prawdziwy hit. Atalanta Bergamo podejmuje na własnym stadionie AS Romę. Jest to mecz nie tylko interesujący dla włoskich kibiców, ale i dla polskich. Od pierwszych minut na murawie zameldowało się bowiem dwóch Biało-Czerwonych. Po stronie gospodarzy to Nicola Zalewski, a po stronie gości Jan Ziółkowski. Faworytem wydaje się zespół drugiego z Polaków, czwartej drużyny Serie A.

Zalewski z asystą. Kapitalne dośrodkowanie

A jednak znakomicie ten mecz rozpoczęli gospodarze. I to między innymi za sprawą Zalewskiego. Już w 12. minucie Atalanta otworzyła wynik spotkania, a asystę zaliczył nasz rodak. Jak padł gol? Ze stałego fragmentu gry, a konkretnie z rzutu rożnego. Do narożnika podszedł Zalewski i posłał idealne podanie do Giorgio Scalviniego. Ten wbił piłkę do siatki, choć VAR długo sprawdzał tę sytuację. Zawodnicy Romy sugerowali, że mogło dojść do zagrania ręką, ale po analizie podtrzymano decyzję. "Nicola Zalewski z kolejną asystą po dwóch przeciwko Genoi, tym razem w meczu przeciwko Romie. W końcu się rozkręcił z liczbami" - podkreślał Michał Borkowski na X.

I tak, jak Zalewski został w tej akcji jednym z bohaterów, tak już w 20. minucie został antybohaterem. Zaliczył bowiem fatalne pudło. Atalanta przeprowadzała kontratak. Napędził go m.in. Polak. I do niego posłano też ostatnie podanie. Znalazł się w polu karnym i pozostało mu tylko uderzyć na bramkę. Tylko że w niemal stuprocentowej sytuacji uderzył niecelnie. Piłka wylądowała obok słupka. - Co za pudło! - krzyczeli komentatorzy. Koledzy Zalewskiego aż złapali się za głowy.

To, co nie udało się Polakowi, zrobił Gianluca Scamacca. W 28. minucie wbił piłkę do siatki. Problem w tym, że VAR dopatrzył się spalonego i gola anulowano, co uznano za sporą kontrowersję. "Ale jajca Ty" - pisał Piotr Dumanowski na X.

W kolejnych minutach Atalanta miała coraz to groźniejsze akcje. Szczególnie na murawie imponował Zalewski, który nie tylko napędzał ataki, ale i cofał się do defensywy, odbierając piłkę przeciwnikom. - Znakomicie dziś gra - chwalili go komentatorzy. Dobrze prezentował się też drugi z Polaków. Ziółkowski także przechwycił piłkę, kilkukrotnie zablokował podania.

Ostatecznie w pierwszej połowie więcej goli nie padło. Atalanta prowadzi 1:0. Trwa druga połowa. Nie rozpoczął jej Ziółkowski. Trener zdecydował się na zmianę. Polaka zastąpił Wesley Franca. Z kolei w 60. minucie boisko opuścił Zalewski. Napracował się naprawdę wiele, więc niewykluczone, że szkoleniowiec chciał dać mu odpocząć.