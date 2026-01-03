Trener ogłosił złe wieści ws. Skorupskiego

Łukasz Skorupski doznał urazu mięśnia dwugłowego uda na początku listopada zeszłego roku. Była to ósma minuta domowego spotkania Bologni z Napoli. Wykopując piłkę, Polak poczuł ból uniemożliwiający dalszy udział w meczu. Gospodarze ostatecznie zwyciężyli 2:0.

Przez kontuzję Skorupski opuścił 10 meczów Bologni, a także dwa spotkania reprezentacji Polski. Pierwsze informacje dotyczące rehabilitacji 34-latka wskazywały, że wróci on do gry tuż po świętach na pojedynek z Sassuolo. Nie pojawił się jednak w kadrze meczowej, ale w ostatnich dniach włoskie media ogłosiły przełom.

Bologna czeka na Skorupskiego

"Według informacji Corriere Dello Sport, bardzo możliwy jest powrót Skorupskiego do kadry meczowej na niedzielne spotkanie z Interem. Nie jest jeszcze pewne, czy bramkarz będzie już w pełni gotowy do gry. Można się jednak spodziewać, że Italiano będzie chciał jak najszybciej postawić na swojego podstawowego golkipera" - tak wczoraj informowaliśmy o stanie zdrowia Skorupskiego.

Kluczową sprawą było zdanie wszystkich testów sprawnościowych. Tylko to daje pewność pełnego powrotu do zdrowia. Styczeń dla klubów Serie A jest niezwykle wymagający, tym bardziej dla drużyn występujących w europejskich pucharach - jak Bologna. Podopieczni Vincenzo Italiano rozegrają bowiem aż osiem spotkań w tym miesiącu i dodatkowe kontuzje osłabiające skład są wysoce niepożądane.

Oto, kiedy wróci Łukasz Skorupski

Wiemy już, że Skorupski na pewno nie zagra w pierwszych trzech. Italiano potwierdził te informacje na konferencji przed niedzielnym spotkaniem z Interem Mediolan. - Skorupski wróci za tydzień, maksymalnie za 10 dni. Wtedy będzie dostępny. Na pewno opuści mecze z Interem, Como i Atalantą. Wtedy wróci do składu - przekazał szkoleniowiec.

Bologna zajmuje siódme miejsce w tabeli Serie A. W 16 spotkaniach zdobyła 26 punktów, ale pod nieobecność Łukasza Skorupskiego udało się wygrać zaledwie jedno spotkanie - z Udinese. Poza tym podopieczni Vincenzo Italiano zremisowali z Lazio i Sassuolo oraz przegrali z Cremonese i Juventusem.