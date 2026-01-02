Włosi nie mają wątpliwości ws. Ziółkowskiego! Oto co powiedział trener

Od dawna wiadomo było, że okres grudniowo-styczniowy będzie bardzo ważny dla Ziółkowskiego. Odbywający się obecnie Puchar Narodów Afryki tymczasowo zmniejszył Polakowi liczbę rywali do walki o pierwszy skład, bo jeden z podstawowych stoperów Romy to reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej Evan Ndicka. Do tego doszły jeszcze kłopoty zdrowotne innego środkowego obrońcy Mario Hermoso i wygrana przez Polaka rywalizacja z Daniele Ghilardim.

Kolejna szansa dla Ziółkowskiego? Włosi są o tym przekonani

Ziółkowski rozegrał pełne 90 minut w dwóch ostatnich meczach ligowych z Juventusem (1:2) i Genoą (3:1), zbierając za oba pozytywne recenzje. Teraz przed jego zespołem mecz z Atalantą Bergamo, byłym klubem ich obecnego trenera Gian Piero Gaspariniego. Wybrzeże Kości Słoniowej nie odpadło jeszcze z PNA, więc Evan Ndicka nadal nie powrócił. Włoskie media przewidują, że Polaka czeka trzecia z rzędu szansa od pierwszej minuty.

Portal forzaroma.info twierdzi, że Ziółkowski zajmie miejsce na środku trójosobowego bloku defensywnego, mając obok siebie Mario Hermoso oraz Gianlukę Manciniego. Dokładnie tego samego zdania jest dziennikarz włoskiego oddziału Sky Sports Angelo Mangiante. O Polaku wypowiedział się też trener Gasperini podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

Gasperini powiedział wprost. Taki ma cel względem Ziółkowskiego

- Zawsze potrzebujesz mieć skład, w którym jest co najmniej dwudziestu zawodników plus bramkarze. Czasem musisz postawić na tych, którzy aż tak dużo nie grali, jak np. Ziółkowski, i dać im czas, by stali się tak samo pewni i godni zaufania, jak Mancini czy Ndicka. Taki jest cel. Nie potrzebujesz nie wiadomo jak wielkiej kadry, tylko kadry gotowej - powiedział Gasperini. Mecz Atalanta Bergamo - AS Roma rozpocznie się w sobotę 3 stycznia o 20:45.