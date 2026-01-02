Ależ hit Interu! Oto nowy kolega Zielińskiego

Pozycja wahadłowego to od lat jedna z najważniejszych w Interze Mediolan. Denzel Dumfries (prawa strona) i Federico Dimarco (lewa) to jeden z najlepszych duetów na świecie, ale od wielu tygodni trener Cristian Chivu może liczyć tylko na tego drugiego. Dumfries urazu lewej kostki nabawił się podczas listopadowego zgrupowania reprezentacji Holandii. Przez pierwsze tygodnie był leczony zachowawczo, ale ostatecznie operacja okazała się nieunikniona. Do gry wrócić ma najwcześniej w marcu.

W efekcie Inter został na prawej stronie tylko z Luisem Henrique, który nie gwarantuje tak wysokiego poziomu. Mediolańczycy postanowili więc poszukać wzmocnienia, przynajmniej tymczasowego. Znaleźli je w Arabii Saudyjskiej. Tam bowiem przyszłości nie ma już Joao Cancelo. Portugalczyk trafił do Al-Hilal latem zeszłego roku i był ważną postacią aż do przyjścia trenera Simone Inzaghiego, byłego szkoleniowca Interu swoją drogą. Włoch nie wiąże z nim przyszłości, a 31-latek zaczął szukać drogi do wyjścia z klubu.

Tu do gry wkroczył Inter. O ich zainteresowaniu Portugalczykiem mówiło się od pewnego czasu, ale teraz sprawa przechodzi do konkretów. Dziennikarz Pedro Almeida twierdzi, że Al-Hilal jest już niemal w pełni dogadane z Włochami. Cancelo trafi na Półwysep Apeniński na półroczne wypożyczenie, w ramach którego kluby będą mu wypłacać pensję po połowie. Jedyna niepewność to czy w kontrakcie zostanie zawarta klauzula ew. wykupu po sezonie

Cancelo ma niezwykle bogate CV. Z lig Top 5 nie grał tylko we Francji, a w przeszłości przywdziewał trykoty m.in. Bayernu Monachium, Juventusu, Manchesteru City, Barcelony, czy... Interu. W sezonie 2017/18 rozegrał dla mediolańczyków 28 spotkań (1 gol, 4 asysty). Będzie to więc dla niego powrót po ponad siedmiu latach. Przed Piotrem Zielińskim i spółką piekielnie intensywny okres, bo tylko w styczniu rozegrają aż osiem spotkań. Najbliższe już w niedzielę 4 stycznia o 20:45 u siebie z Bologną w Serie A.