Media: Rewolucja w Interze. Zieliński poza listą

W poprzednim sezonie Inter momentami wręcz imponował formą - na przykład, kiedy w półfinale Ligi Mistrzów niespodziewanie pokonał rozpędzoną FC Barcelonę. Ostatecznie jednak nie zdołał zdobyć mistrzostwa Włoch, bo to trafiło do Napoli. Na początku czerwca klub opuścił Simone Inzaghi, który przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. W roli głównego trenera zastąpił go Cristian Chivu, który jak na razie zbiera pozytywne recenzje.

Nadchodzi rewolucja. To oni odejdą z Interu Mediolan

Po 16 kolejkach Serie A prowadzony przez Chivu Inter jest liderem tabeli - ma 36 punktów, czyli o 1 więcej od Milanu i 2 więcej od Napoli. Włoska drużyna nieźle radzi sobie też w Lidze Mistrzów, w której wygrała 4 z 6 spotkań. W jej barwach błyszczą Lautaro Martinez, Federico Dimarco czy Marcus Thuram. W ostatnim czasie znacząco odżył też Piotr Zieliński. Polak regularnie wychodzi w pierwszym składzie Interu, co za czasów Inzaghiego zdarzało mu się bardzo rzadko.

Nic więc dziwnego, że nikt już nie wypycha 31-latka z klubu. Włoski portal "Tuttomercatoweb" donosi, że z Interu odejdzie paru weteranów, ale wśród nich nie wymienia Zielińskiego. Na liście znajdują się natomiast Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan oraz Manuel Akanji. "Możliwa rewolucja latem w Interze, wielu weteranów po zakończeniu kontraktów odejdzie" - czytamy.

Wspomniane medium donosi również, że Inter walczy o zatrudnienie Joao Cancelo. Boczny obrońca, który w przeszłości występował m.in. w FC Barcelonie, Juventusie oraz Manchesterze City, od 2024 roku gra w Arabii Saudyjskiej w Al-Hilal.